Het WK veldrijden voor heren elite zal zondag allicht weer rond het miljoen kijkers lokken op Sporza. Een groot contrast met de mondiale belangstelling voor het cyclocross.

1.085.554 veldritliefhebbers keken naar de Sporza-uitzending van het jongste BK elite bij de mannen in Antwerpen, goed voor een kijkdichtheid van liefst 76 procent.

Weliswaar minder dan de absolute piek van 2017 (1.279.594), maar wel voor de zevende keer in acht jaar (sinds 2013) boven het miljoen kijkers, telkens met een kijkdichtheid van rond de 75 procent.

Het WK veldrijden scoort doorgaans nóg beter, met als hoogtepunten de WK's van Koksijde 2012 en Louisville 2013, met telkens rond de 1,5 miljoen kijkers.

Alleen het WK in Bogense 2019 lokte minder veldritfans naar hun tv (919.688) dan het BK in Kruibeke(1.144.953), toen het minste aantal voor een WK sinds Sankt Wendel 2011.

© BELGA

Het BK wordt hier tenminste uitgezonden, in Nederland kon je het nationaal kampioenschap (ondanks de aanwezigheid van Mathieu van der Poel) alleen zien via livestream van het Algemeen Dagblad. Ook de Wereldbeker in Hoogerheide was vorige week niet te zien op de nationale omroep NOS.

Dat zendt komend weekend wel het WK uit. Maar hoewel Nederland 17 miljoen inwoners telt, ten opzichte van 6,6 miljoen Vlamingen, zullen de kijkcijfers niet in de buurt komen van die in Vlaanderen. Volgens sporteconoom Daam Van Reeth haalde het WK sinds de eerste wereldtitel van Mathieu van der Poel in 2015 tussen de 635.000 en 824.000 kijkers op de NOS.

Cijfers die vér boven die van andere landen (of landgedeeltes) liggen, bewijst de database van Daam Van Reeth. Op basis daarvan enkele veelbetekenende voorbeelden:

In Wallonië staat de live-uitzending van het WK de afgelopen jaren nooit in de top 20 van de dag. Dat impliceert dat het aantal kijkers zeker minder dan 100.000 bedraagt, vermoedelijk zelfs onder de 50.000.

Het WK 2019 in Bogense, Denemarken, lokte daar 52.000 kijkers voor de dames en 45.000 voor de heren. In eigen land bovendien, wat altijd een iets hoger aantal oplevert. In 2015 was dat in Denemarken bijvoorbeeld amper 12.000... Reken dus op een gemiddelde van slechts 10.000 à 30.000.

In Zwitserland kwam vorig jaar enkel de WB-veldrit van Bern live op TV, niet het WK. Die veldrit haalde ongeveer 50.000 kijkers. Dit jaar wordt het wereldkampioenschap in eigen land, in Dübendorf, wel live uitgezonden op het tweede kanaal van de publiek omroep SRF. Maar ook die uitzending zal allicht rond de 100.000 kijkers blijven steken.

In het Verenigd Koninkrijk (een land van 66 miljoen inwoners) stemden er voor het WK van vorig jaar welgeteld 20.000 cyclocrossfans af op British Eurosport. Ook dit jaar kunnen de Britten het wereldkampioenschap via die zender zien, maar dan in uitgesteld relais, vanaf 18 uur. Je kan live wel afstemmen via het digitale Red Button-platform van de BBC, maar meer kijkers zal dat niet lokken.

Hetzelfde geldt voor veel andere landen, zoals Italië, waar het WK live alleen te bekijken is op Eurosport. Meer dan een paar tienduizend kijkers zullen die uitzendingen niet halen. In Italië wordt het WK wel uitgezonden op Rai Sport+, maar pas vanaf 23.30 uur... Ook in Frankrijk begint de uitzending van het WK voor de heren op L'Equipe TV pas om 16.20 uur, ruim een uur na de start.

In andere Europese landen - Tsjechië, Noorwegen, Polen -, of in Australië, Canada en de VS, is het WK wel live te zien, maar ook daar via betalende sportzenders of via streamingplatformen. En dus ook goed voor maximaal enkele tienduizenden kijkers. Dan heb je nog het You Tubekanaal van de Internationale Wielerunie UCI, maar ook dat zal niet veel meer veldritfans bereiken.

Samengevat: een dik miljoen kijkers in Vlaanderen, een klein miljoen in Nederland, en dan telkens enkele tienduizenden in alle landen.

You Tube

Bovendien hebben we het hier over het WK. Voor de klassementscrossen gedurende het seizoen - Wereldbeker, Superprestige, DVV Trofee - liggen die kijkcijfers nog lager.

Een veelzeggend voorbeeld: de manches van de DVV Trofee worden uitgezonden via het YouTubekanaal van het internationale zeer populaire GCN Racing (met 'geoblocking' in België en Nederland, dus een goeie indicator voor de belangstelling buiten de Lage Landen).

De hoogtepunten van de Koppenbergcross, internationaal een van de bekendste veldritten gezien zijn connectie met de Ronde van Vlaanderen, was drie dagen later... 6595 keer bekeken, intussen 8657.

Ter vergelijking: het highlights-filmpje van de laatste rit van de jongste Tour Down Under, op Willunga Hill, is intussen al ruim 102.000 keer bekeken.

© BELGA

Dat gebrek aan mondiale belangstelling voor het veldrijden is niet toevallig, in een sport die hoofdzakelijk gedomineerd wordt door crossers uit Vlaanderen en Nederland. Ondanks de aanwezigheid van wereldcoureurs als Mathieu van der Poel en Wout van Aert en de aantrekkelijkheid van de sport op zich. Hoe is dat korfbalgehalte van het veldrijden zo hoog geworden?

Een uitgebreide analyse lees je in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 januari of in onze Plus-zone.

