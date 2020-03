Wegens het Coronavirus rijdt Greg Van Avermaet geen Parijs-Nice en geen Tirreno-Adriatico. En dat kan zijn kansen op een zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix flink beperken.

Tot Greg Van Avermaets frustratie heeft zijn ploeg CCC afgemeld voor zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico. Vooral omdat de teamleiding vreest dat bij een besmetting van één renner de héle ploeg dagen/wekenlang in quarantaine zou worden geplaatst. En dan is het hele voorjaar naar de knoppen.

...

Tot Greg Van Avermaets frustratie heeft zijn ploeg CCC afgemeld voor zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico. Vooral omdat de teamleiding vreest dat bij een besmetting van één renner de héle ploeg dagen/wekenlang in quarantaine zou worden geplaatst. En dan is het hele voorjaar naar de knoppen.Van Avermaet zal zich nu via een stage en eendagswedstrijden moeten klaarstomen voor de twee kasseimonumenten, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat is, met oog op zijn winstkansen in die twee klassiekers, allerminst een ideale voorbereiding. Wegens het gebrek aan wedstrijdkilometers die hij met een rittenkoers van één week, zoals Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico, wel in de benen zou hebben. Hoe cruciaal dat is, blijkt onder meer uit de erelijst van zowel de Ronde als van Parijs-Roubaix.Voor de laatste winnaar van Vlaanderens Mooiste die noch Parijs-Nice, noch Tirreno-Adriatico reed moeten we al teruggaan naar 1986 (!), met Adrie van der Poel (door de vader van Mathieu ons bevestigd).Voor de laatste renner die zegevierde in de Hel van het Noorden zonder Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico te hebben afgewerkt, moeten we minder lang teruggaan: naar 2016, met Mathew Hayman, die toen onder meer de afscheidnemende Tom Boonen klopte. Al was dat wel een speciaal geval, want na de Omloop Het Nieuwsblad, waarin de Australiër zijn pols had gebroken, stoomde hij zich via urenlange rollensessies in zijn garage en slechts twee Spaanse eendagsraces specifiek klaar voor Parijs-Roubaix. De Ronde van Vlaanderen had Hayman zelfs niet gereden.Laten we Hayman buiten beschouwing, dan moeten we ook ver teruggaan in het verleden. Naar 1989, toen Jean-Marie Wampers triomfeerde in Roubaix zonder eerder te zijn gestart in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Ons bevestigd ook door Wampers: 'Ik kwam uit een jaar met klierkoorts en kreeg een beperkter programma opgelegd.'Kan Van Avermaet breken met die trend? Of ook ene Mathieu van der Poel, in navolging van zijn vader Adrie? Zijn ploeg Alpecin-Fenix had zelfs sowieso geen startticket gekregen voor Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Maar de Nederlander zal (volgens de huidige planning althans) zich via een andere rittenkoers, de Ronde van Catalonië (in de week van de E3 Harelbeke/Gent-Wevelgem), warmrijden voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De renners van Astana, UAE Emirates, Mitchelton-Scott en Team INEOS die op de kassieklassiekers mikken, zitten trouwens in hetzelfde schuitje als Greg Van Avermaet, want ook hun ploegen hebben forfait gegeven voor zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico. Die teams, die vooral op het rondewerk mikken, hebben echter weinig echte kandidaat-winnaars voor de Ronde en Parijs-Roubaix. Al zou het voor Jasper Philipsen en Alexander Kristoff (UAE) wel een streep door de rekening zijn.