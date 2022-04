Remco Evenepoel realiseerde zondag waar hij al lang van droomde: Luik-Bastenaken-Luik winnen. Dat is wegens meer dan één reden heel uitzonderlijk. Een overzicht van enkele straffe feiten.

1) Remco Evenepoel, vandaag zondag 22 jaar en 89 dagen oud, werd de jongste winnaar van Luik-Bastenaken-Luik sinds Valère Van Sweefelt in 1968, die toen slechts 21 jaar en 14 dagen oud was.

...

1) Remco Evenepoel, vandaag zondag 22 jaar en 89 dagen oud, werd de jongste winnaar van Luik-Bastenaken-Luik sinds Valère Van Sweefelt in 1968, die toen slechts 21 jaar en 14 dagen oud was.2) De Quick-Step Alpa Vinylrenner is ook de jongste renner die een monument won sinds Jean-Pierre Monseré in 1969 de Ronde van Lombardije op zijn palmares zette, op een leeftijd van 21 jaar en 33 dagen. Alleen Eddy Merckx (20 jaar en 275 dagen en 21 jaar en 274 dagen toen hij in 1966 en 1967 zijn eerste twee zeges behaalde in Milaan-Sanremo), Rik Van Steenbergen (21 jaar en 274 dagen toen hij in 1946 de Ronde van Vlaanderen won), en Van Sweefelt en Monseré waren sinds de Tweede Wereldoorlog nog jongere winnaars van een monument dan Evenepoel.3) De Schepdaalnaar is pas de vijfde winnende debutant in La Doyenne in de laatste 50 jaar, na Primoz Roglic in 2020, Jevgeni Berzin in 1994, Steven Rooks in 1983 en Bernard Hinault in 1977.4) Evenepoel schudde een solo van 29,6 kilometer uit zijn mouw, de langste solo in Luik-Bastenaken-Luik sinds Bernard Hinault in 1980 zijn legendarische raid opzette, in de fameuze ijseditie van de Waalse klassieker waar de Fransman 80 kilometer alleen reeed. 5) De Vlaams-Brabander legde die 29,6 km, van op de top van La Redoute tot de finish in Luik, af met een gemiddelde snelheid van liefst 47,7 km per uur, over 37 minuten en 14 seconden.6) De voorsprong van Evenepoel (48 seconden) is ook de grootste sinds 2009, toen Andy Schleck in 18 km 1 minuut en 17 seconden wegreed van de rest, met een aanval op de Roche aux Faucons.7) Evenepoel werkte de 257,1 kilometer af met een gemiddelde snelheid van 41,397 km per uur. Dat is de snelste editie in de geschiedenis van Luik-Bastenaken-Luik, nog iets rapper dan het gemiddelde van 41,202 km per uur waarmee Alejandro Valverde in 2006 won.8) Met Quinten Hermans als tweede en Wout van Aert als derde zorgde Evenepoel voor het eerste volledig Belgische getinte podium van het oudste monument sinds 1976, toen Joseph Bruyère won voor Freddy Maertens en Frans Verbeeck. Een Belgische triple die in de jaren zeventig liefst vier keer werd neergezet: ook nog in 1973 met Merckx, Verbeeck en Godefroot, in 1971 met Merckx, Pintens en Verbeeck en in 1970 met Roger De Vlaeminck, Verbeeck en Merckx. En dat terwijl sinds de zege van Philippe Gilbert in 2011 geen enkele Belg meer het podium, zelfs de top vijf, had gehaald in Luik. De laatste triple van één land dateerde van 2002, toen Italië juichte met Paolo Bettini op één, Stefano Garzelli op twee en Ivan Basso op drie.9) Voor het eerst sinds 1977 eindigden ook vier Belgen in de top zes, aangezien Dylan Teuns naar een zesde plaats sprintte. In 1977 werd André Dierickx 2e, Roger De Vlaeminck 4e, Freddy Maertens 5e en Eddy Merckx 6e.10) Na de zege van Dylan Teuns in de Waalse Pijl wonnen voor het eerst sinds 1975 twee verschillende Belgische renners de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik: toen triomfeerden respectievelijk André Dierickx en Eddy Merckx. Philippe Gilbert realiseerde in 2011 de dubbel, maar dan in zijn eentje.