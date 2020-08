Team Ineos heeft ex-winnaars Chris Froome en Geraint Thomas niet opgenomen in de achtkoppige selectie voor de Ronde van Frankrijk, maar waarom?

Dat Froome niet geselecteerd is, is geen verrassing na de Dauphiné, waar hij duidelijk nog tekortschoot. De Brit eindigde er pas als 71e. En dan denkt teammanager Dave Brailsford los van het sentiment, zeker nu Froome volgend jaar naar Israël Start Up Nation trekt. Al tellen bij Ineos vooral de cijfers en de wattages, wat ook blijkt uit de niet-selectie van die andere ex-Tourwinnaar, Geraint Thomas, die in de Dauphiné ook niet goed genoeg was en nu in de Giro kopman wordt - dat is zelfs de grootste verrassing.

Hij en vooral Froome waren echter nog niet op niveau om zelfs als helpers een belangrijke rol in de Tour te vervullen. Als je weet van waar Froome komt - een jaar geleden begon hij in augustus pas voor het eerst te fietsen, met één been - dan is dat niet verwonderlijk. Het is zelfs al opvallend dat Froome nu al zover staat. Hij zei zelf dat hij na zijn zware val in de Dauphiné van 2019 van ver ónder nul moest beginnen. Zelfs begin dit jaar kon hij nog amper stappen zonder te manken.

Generatiewissel

Niet toevallig zei Ineos-ploegleider Servais Knaven gisteren nog in het Algemeen Dagblad: 'Het is af te wachten of Froome die 10 procent nog kan goedmaken richting de Tour'. Veelzeggend over zijn aankomende niet-selectie. Niet toevallig heeft Brailsford nu ook Richard Carapaz, oorspronkelijk voorzien als kopman voor de Giro, bij de selectie gehaald, om genoeg tegengewicht te bieden tegen Jumbo-Visma. Kopman Egan Bernal, die al verlost is van zijn rugpijn, zal alle hulp kunnen gebruiken als hij Primoz Roglic en Tom Dumoulin wil bestoken. Carapaz en vooral ook de jonge, veelbelovende Pavel Sivakov (23) worden nu zijn belangrijkste adjudanten.

De vraag was ook of Chris Froome überhaupt bereid was om zich de hele Tour in een helpersrol te schikken. Dan zal hij zelf meer gediend zijn met een rol als kopman/beschermde renner in de Vuelta. En dat geeft hem ook meer tijd (de Ronde van Spanje start pas op 20 oktober) om naar een hoger niveau te klimmen, waarmee hij misschien wel voor een klassement zal kunnen rijden. In aanloop naar 2021, wanneer hij met Israël Start Up Nation een gooi kan doen naar zijn vijfde Tourzege. Ook al wordt dat onwaarschijnlijk, op een leeftijd van dan 36 jaar.

Belangrijkste conclusie: nadat Bernal door zijn Tourzege in 2019 al vroeger dan gepland de macht naar zich had toegetrokken, heeft de generatiewissel bij Ineos zich nu helemaal voltrokken. Onder het motto dat Dave Brailsford al jarenlang hanteert: 'Mission clarity', duidelijkheid scheppen, zodat mogelijke afleidingen over het kopmanschap de missie, in dit geval de Tour, niet in gevaar kunnen brengen. Duidelijk is dat Egan Bernal vanaf nu The Chosen One is.

