Ondanks vijftien geanimeerde ritten is niets in het algemene klassement van de Giro al beslist. Welke drie factoren zullen die strijd om de roze trui in de derde week bepalen? Een overzicht.

Hoewel we al een korte tijdrit, een zware bergrit naar Blockhaus en een spektakeletappe afgelopen zaterdag naar Turijn achter de rug hebben, zijn ze met zijn vijven, de renners die binnen de 1 minuut en 1 seconde in de top vijf van het algemene klassement staan: 1. Richard Carapaz, 2. Jai Hindley 7'', 3. João Almeida 30'', 4. Mikel Landa 59'' en 5. Domenico Pozzovivo 1'01''. Sinds 1981 stonden er nooit meer renners na vijftien ritten zo kort op elkaar. Met die nuance dat in 2002 er na rozetruidrager Jens Heppner (een leiderstrui die hij dankte aan een lange ontsnapping) er zeven renners na vijftien etappes op een zakdoek van ruim één minuut stonden. Het tijdsverschil tussen Carapaz en Hindley (zeven seconden) is ook uitzonderlijk klein na ruim twee weken, alleen tussen Jaroslav Popovitsj en Serhij Hontsjar was de kloof in 2004 nog kleiner, amper drie secondjes.Alles is nog speelbaar voor de roze trui, en dan heeft een topfavoriet voor het podium, Simon Yates, zijn kansen verspeeld door een offday, mede door een knieblessure.Zelfs de achterstand van Pello Bilbao (1'52'') en Emanuel Buchmann (1'58''), als zesde en zevende, is naar Gironormen niet onomkeerbaar. Bovendien moeten vier van de vijf zwaarste bergritten nog volgen, met achtereenvolgens de 16e rit naar Aprica (5268 hoogtemeters, 202 km, volgens Cycling Col Index de zwaarste bergrit in de drie grote rondes dit jaar), de 17e etappe naar Lavarone (3950 hoogtemeters), de 19e rit naar Santuario di Castelmonte (3489 hoogtemeters) en de 20e etappe met aankomst op de Fedaiapass (4718 hoogtemeters). In totaal 17425 hoogtemeters over vier dagen, een klein derde van het totale aantal hoogtemeters in deze Giro. Inclusief een rist zeer steile cols, geen lopers meer zoals zondag naar Cogne.En dan moet de slottijdrit in Verona nog volgen. Slechts 17 kilometer, maar wel over een 4 km lange helling (Torricelle), met veel draaien en keren. Zelfs een vrij grote voorsprong kan de rozetruidrager daar nog kwijtraken. In die tijdrit en in die vier zware bergritten kunnen de huidige verhoudingen dus nog helemaal kantelen.Hij heeft bergop, en vooral bergaf, nog geen al te beste indruk gemaakt, en toch staat de specialist-aanklamper João Almeida op slechts een halve minuut van Richard Carapaz. Zo'n tijdsverschil, ook op de andere resterende kandidaat-eindwinnaars, is voor hem perfect overbrugbaar in de laatste tijdrit. Daar kunnen de slechte tijdrijders tegen de Portugees (vorig jaar nog vijfde in de laatste tijdrit in de Giro) minstens een minuut verliezen.Zelfs Carapaz moet zijn voorsprong uitbouwen als hij met een relatief gerust gemoed aan de laatste chronoproef wil beginnen. Aan alleen het roze verdedigen met Team INEOS kan en mag de Colombiaan niet denken. Hij moet dus nog aanvallen, en dan zal moeten blijken of de rekker van Almeida definitief knapt, of sterker wordt, zoals in de derde week van de Giro vorig jaar. Maar of Carapaz zélf sterk genoeg is, want richting Turijn kon hij, na zijn aanval op 28 km van de streep, een verschil van een kleine halve minuut niet vasthouden, terwijl hij dacht dat het hem wel zou lukken. En ook op Blockhaus kon de INEOS-renner de concurrentie niet losschudden. Bovendien toonde zijn INEOS-team al tekenen van zwakte, zoals zaterdag toen Carapaz alleen zat in de finale naar Turijn. 's Anderendaags tekenden luitenants Richie Porte en Pavel Sivakov dan weer wel present. Zeker Porte wordt voor Carapaz een sleutelfiguur.De Colombiaan kan bij zijn aanvallen een bondgenoot vinden in Jai Hindley die zaterdag met Bora-Hansgrohe de rit naar Turijn deed ontploffen, al had dat met meer doelgerichte aanvallen efficiënter gekund. De Australiër werd in 2020 al eens tweede in de Giro, na Tao Geoghegan Hart, en lijkt over te lopen van zelfvertrouwen na zijn ritzege op Blockhaus. Bovendien heeft hij Buchmann (als zevende in het klassement) en Wilco Kelderman (als dertiende, weliswaar al op ruim tien minuten) als troefkaarten.Voor nog meer explosiegevaar kunnen twee veteranen zorgen, Mikel Landa en Vincenzo Nibali. Die zullen met hun huidige klassement (vierde, op 59 seconden, en achtste op net geen drie minuten) geen genoegen nemen. En zouden weleens all-in durven te gaan in het hooggebergte. De Haai van Messina heeft zo de Giro van 2016 in de negentiende rit naar Risoul volledig op zijn kop gezet, en een achterstand van bijna vijf minuten op Steven Kruijswijk in een een voorsprong omgezet. Zo sterk als toen is de intussen 37-jarige Nibali niet meer, maar een gooi naar een podium, in zijn allerlaatste Giro, zal hij zeker ondernemen. Landa zal na zes toptienplaatsen in grote rondes zelfs nog hoger mikken, en komt de komende dagen op zijn geliefkoosd terrein. Bovendien kan hij ook nog rekenen op Bahrainploegmaat Pello Bilbao, die zeker in afdalingen, als een van de beste dalers van het peloton, valstrikken kan opzetten. Volgens data van Velofacts, een twitteraccount die al jaren de Stravagegevens van alle grote wielerkoersen bijhoudt, was gemiddelde temperatuur in de eerste vijftien Giroritten liefst 26,7 graden, met een uitschieter in de rit die Biniam Girmay won, tot 29,6 graden. Zeker in de tweede week, zoals zaterdag in Turijn, maar eerder ook op Blockhaus, hebben de renners liters zweet gelaten. Heel anders wordt het de komende dagen, met aangekondigde regen- en onweersbuien, temperaturen van goed tien graden op de bergpassen. Een brutale omslag die een extra impact zal hebben op de vermoeide lijven in de derde week. Met name bij renners, zoals João Almeida, die bij zo'n weer niet gedijen, met name bergaf. Terwijl anderen, zoals Richard Carapaz of Vincenzo Nibali, zich wel als een vis in het water zullen voelen, zeker als enkele technische afdalingen er spekglad zouden bijliggen.Alleen goeie benen zullen dus niet volstaan om zondagavond met het roze in Verona te pronken.