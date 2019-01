Waarom Mathieu van der Poel de crossende Ronaldinho is

Jong geleerd, oud gedaan

Hoewel hij als kind tal van sporten combineerde - boogschieten, judo, ponyrijden, skiën, tennis én jarenlang voetbal - was Mathieu van der Poels eerste liefde altijd het veldrijden. Al op zijn vijfde, tijdens crossjes van de West-Brabantse veldritcompetitie, doet hij monden openvallen met zijn techniek, veel meer ontwikkeld dan bij oudere deelnemers. Wat die nog niet dúrven te verzinnen, dat voert de kleine Mathieu zonder nadenken uit. 'Als kleine jongen', vertelde hij in 2017 in De Telegraaf, 'probeerde ik al over boomstronken te springen. Of in het bos schijnbaar te steile bergjes omhoog te vlammen. Altijd zei er wel iemand: 'Dat lukt je nooit.' Maar dan haalde ik alles uit de kast, desnoods een uur lang, om het wél te realiseren.'

