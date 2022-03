Milaan-Sanremo wordt naast La Primavera ook weleens de Sint-Jozefklassieker genoemd. Wegens de datum waarop het Italiaanse monument in het verleden traditiegetrouw werd verreden: 19 maart. Zoals ook komende zaterdag.

Het is weinig bekend, hoe Milano-Sanremo zijn ontstaan in het begin van de 20e eeuw te danken heeft aan het teloorgaan van een... autorace: Milano-Acqui-Sanremo. Om die leemte op te vullen wilde een groepje jonge Sanremesi (zoals de inwoners van de Città dei Fiori, de Bloemenstad, genoemd worden) een wielerkoers organiseren.

...

Het is weinig bekend, hoe Milano-Sanremo zijn ontstaan in het begin van de 20e eeuw te danken heeft aan het teloorgaan van een... autorace: Milano-Acqui-Sanremo. Om die leemte op te vullen wilde een groepje jonge Sanremesi (zoals de inwoners van de Città dei Fiori, de Bloemenstad, genoemd worden) een wielerkoers organiseren.Ze overtuigden Eugenio Costamagna, hoofdredacteur van La Gazzetta dello Sport, en journalist Armando Cougnet om de eerste Milano-Sanremo te organiseren, in 1907. Niet half maart, zoals later, maar op zondag 14 april, toen uitgerekend een Fransman, Lucien Mazan, bijgenaamd Petit Breton, de eerste editie won.Het werd een groot succes, ook de volgende decennia. De klassieker miste echter een vast ankerpunt op de kalender, met steeds wisselende datums tussen 16 maart en 15 april. In 1936 beslisten de organisatoren daarom om La Classicissima voortaan te organiseren op 19 maart, de feestdag van Sint-Jozef, traditioneel een van de hoogtepunten van het zeer katholieke Italië. De perfecte katalysator om de koers een extra elan te geven. Een geslaagde zet, want op donderdag 19 maart 1936 en in de daaropopvolgende jaren groeide de belangstelling nog meer. De wielerwedstrijd kreeg zo de bijnaam la Gara di San Giuseppe. Op die feestdag moesten de Italianen niet werken en gingen ze met vele duizenden langs de kant van de weg de Italiaanse campionissimi anmoedigen. Nadat ze eerst traditionele gerechten met broodkruimels hadden klaargemaakt. Symbolisch voor zaagsel, aangezien Sint-Jozef de patroonheilige van de timmerlui is.Zo vond Milaan-Sanremo vanaf 1936 telkens op 19 maart plaats, en dus ook telkens op een andere dag van de week. Een decennialange traditie, met heel af en toe een uitzondering: in 1950 (winnaar Gino Bartali), 1961 (Raymond Poulidor), 1967 en 1972 (Eddy Merckx) en 1974 (Felice Gimondi) viel de race een dag vroeger, op 18 maart. En in 1966 een dag later, op 20 maart (toen Merckx zijn eerste van zeven zeges behaalde).Er werd definitief komaf gemaakt met die vaste datum na 1977, toen de dag van Sint-Jozef geen officiële feestdag meer was in Italië. Dan had het nog weinig zin om de koers op een gewone werkdag te laten vallen, want nefast voor zowel de binnen- als buitenlandse belangstelling. Daarom besliste men om Milaan-Sanremo vanaf 1978 telkens op de voorlaatste zaterdag van maart te organiseren - in dat eerste jaar op 18 maart, toen Roger De Vlaeminck won.Dat bleef zo tot 2013, toen organisator RCS La Classicissima, en ook de Ronde van Lombardije, naar de zondag verplaatste, zoals bij de allereerste editie in 1907. Koersdirecteur Mauro Vegni stapte daar in 2016 echter al weer vanaf. Door de grote concurrentie met de Serie A, de formule 1, de Moto GP en populaire familieprogramma's op de Italiaanse tv vielen immers de kijkcijfers tegen.Zo vindt de Primavera sinds 2016 (toen per toeval op een 19e maart, en zoals ook dit jaar) weer op zaterdag plaats. In 2020 wel per uitzondering in l'estate, de zomer, op 8 augustus, wegens het uitgestelde wielerseizoen door de coronapandemie.Toen een zege van Wout van Aert, opgevolgd door Jasper Stuyven in 2021. Zorgt een van hen, of een andere landgenoot, voor een Belgische hattrick op 19 maart 2022? Het zou de eerste zijn sinds 1971/1972/1973, toen Merckx (tweemaal) en De Vlaeminck wonnen.Telkens op... 19 maart, de dag van San Giuseppe.