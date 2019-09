'Ooit zal goud zijn beloning zijn', tweette kamergenoot Philippe Gilbert na de zilveren tijdritmedaille van Remco Evenepoel. Volgend jaar al in Tokio?

Onder zijn opwarmingsschema, voor de tijdrit in Yorkshire, had Remco Evenepoel geschreven: 'Geloof in jezelf. Toon aan de wereld wie je bent. #Rainbow.' Hij had in interviews vooraf dan wel top vijf vooropgesteld, de winnaar in hem droomde van meer. Veel meer. Een regenboog dus.

