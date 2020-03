Voor wielrenners is smetvrees al jaren, lang voor de coronacrisis, even normaal als gezond eten. Daarvoor nemen zij en hun team vaak drastische maatregelen.

Een van de grote aandachtspunten voor renners is het achterwerk en de koersbroek: voor velen een kwetsbaar lichaamsdeel en een broeihaard van bacteriën. Zeker als ze met zadelpijn sukkelen, veroorzaakt door open wondjes.

Daarom wassen verzorgers bij Team INEOS in elke grote rittenwedstrijd de koerskleren van iedere coureur in een aparte, persoonlijke wasmachine - de ploeg neemt daarvoor een aparte camionette mee.

Toch gaat zelfs dat voor sommigen niet ver genoeg. 'Het probleem van koersbroeken: als je die wast op zestig graden, verslijten ze te rap', zegt Victor Campenaerts. 'Maar op veertig graden verwijder je niet alle bacteriën op het zeemvel. Dus steek ik thuis mijn koersbroek in de diepvriezer, want onder nul graden gaan ze wél dood. Geen grote wetenschappelijke theorie hoor, gewoon een simpele raad van Tante Kaat.' (lacht)

Campenaerts haalt ook een verbod op double dipping aan. 'Als je je koersbroek en je achterwerk insmeert met vet, moet je in één keer een ferme laag uit de pot nemen. Een beetje aan je gat smeren, en dan nog eens grabbelen is absoluut not done. Bij mijn nieuwe ploeg NTT hebben ze dat probleem opgelost door iedereen zijn persoonlijke pot te geven, met broekvet van onze sponsor Asos.'

Lees het volledige verhaal over smetvrees in het peloton in onze Pluszone of in Sport/Voetbalmagazine van 25 maart.

