Walter Planckaert: 'Jonge renners moet je leren verliezen'

'Jullie denken verzekerst dat ik ga sterven.' Bij Walter Planckaert, bezig aan zijn 50e seizoen in het peloton, ligt de grap altijd op de loer. Drie uur en talloze anekdotes later is duidelijk dat van een nakend overlijden geen sprake kan zijn, van een indrukwekkende nalatenschap des te meer.

Walter Planckaert: 'Mijn erelijst is mooi, maar er hadden nog een paar klassiekers meer op kunnen staan.' © GETTY