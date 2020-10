Nadat eerder Simon Yates positief had getest op corona, werden op de rustdag van de Giro nog acht besmettingen vastgesteld, bij twee renners (Steven Kruijswijk en Michael Matthews) en zes stafleden. Wanneer volgt het breekpunt? En krijgen we in dat geval een eindwinnaar?

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Team Sunweb): positief. Eén staflid van AG2-La Mondiale en één van Team INEOS Grenadiers: positief. Vier stafleden van Mitchelton-Scott: ook besmet met corona.

...

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Team Sunweb): positief. Eén staflid van AG2-La Mondiale en één van Team INEOS Grenadiers: positief. Vier stafleden van Mitchelton-Scott: ook besmet met corona.Dat er positieve gevallen zouden zijn tussen de 571 PCR-tests die afgelopen zondag en op de rustdag van de Giro (maandag) werden afgenomen, is allerminst een verrassing. Zeker niet bij de vier stafleden van Mitchelton-Scott, want in dat team moest kopman Simon Yates vorige week al de koers verlaten na een positieve coronatest. De Brit presteerde duidelijk minder dan verwacht en was mogelijk al in het begin van de Giro besmet geraakt. Ploegmaats van hem getuigden immers hoe ze op Sicilië, samen met onder meer ook Deceuninck-Quick-Step, in een hotel hadden geslapen waarin gewone toeristen de teambubbel hadden doorprikt.Heeft Yates de stafleden nadien besmet, raakten die stafleden ook in dat hotel besmet? Niemand die het (officieel) weet. Mitchelton-Scott nam wel de juiste beslissing en trok zijn hele team terug (weliswaar nog amper vijf renners, na ook al opgaves/valpartijen van Edoardo Affini en Brent Bookwalter). Later op de voormiddag, amper dertig minuten voor de start van de rit, werd het Australische team gevolgd door Jumbo-Visma, waar kopman Steven Kruijswijk positief testte. Ook dat kan het resultaat zijn van een doorprikte hotelbubbel. Ploegmaat Jos van Emden vertelde gisteren immers in The Cycling Podcast dat ook zijn team in het begin van de Giro in een hotel had geslapen met "vier, vijf andere teams, toeristen, motorrijders van de politie, werknemers van Shimano..." Allemaal ook etend van hetzelfde buffet...Een zélfgenomen en toe te juichen beslissing van de twee ploegen, na 'overleg' met organisator RCS, klonk het. Ook al hanteert RCS een minder strikt protocol als ASO in de Tour de France. Daar moest een ploeg de koers al verlaten na twee positieve gevallen binnen één teambubbel in zeven dagen, bij renners én stafleden.Met één besmetting bij Team Sunweb (Michael Matthews) kan die ploeg de Giro voorlopig wel voortzetten. Ook al houdt dat, gezien de incubatieperiode, een risico in, zelfs na negatieve testen van Matthews' ploegmaats (onder wie Wilco Kelderman, topkandidaat voor de eindzege op dit moment...) Girobaas Mauro Vegni kondigde wel al aan dat tot de eerstvolgende rustdag alle renners van Sunweb opnieuw getest zullen worden.De vraag is, gezien de coronacijfers in Italië fel aan het stijgen zijn (van 2000 naar 5000 besmettingen per dag sinds de start van de Giro): wanneer volgt het breekpunt? En wanneer kan/zal de koers stopgezet worden? Voor de Grande Partenza op Sicilië gaf Mauro Vegni aan: alleen bij een "hoog en oncontroleerbaar aantal positieve gevallen". Wat nu nog niet van toepassing is, met in totaal negen besmettingen, vijf meer dan in de Tour op de eerste rustdag (vier teamleden, geen renners). Wordt het aantal besmettingen toch 'oncontroleebaar', dan zal organisator RCS in overleg met de Internationale Wielerunie UCI een beslissing nemen. Voorlopig is daar echter geen sprake van: Vegni vertelde op tv-zender RAI dat het de bedoeling is om na drie weken Milaan te bereiken, "koste wat kost". Tenzij er "echt grote problemen" zouden opduiken... RCS kan wel nog overruled worden door de Italiaanse autoriteiten.De andere vraag luidt dan (zoals die ook voor de Tour werd gesteld): als de koers deze week of in de loop van de slotweek wordt stilgelegd, is er dan een eindwinnaar en een officieel eindklassement op basis van het laatste klassement na rit x? Het reglement van de UCI (artikel 2.2.029) bepaalt alleen dat "de juryvoorzitter in overleg met de organisatie elk resultaat/klassement van een race kan annuleren of behouden als een incident de voortgang van de race beïnvloedt, rekening houdend met de tijdsverschillen op het moment van het incident."Maar dat gaat telkens over één rit, niet over de ronde in zijn geheel. Onduidelijk is dus hoe ver de Ronde van Italië gevorderd moet zijn eer er een officiële winnaar wordt toegekend. Ook in het reglement van de Giro zelf wordt daar immers met geen woord over gerept.Maar als het van Mauro Vegni afhangt, zal dat dus geen probleem vormen. En zal de Giro in Milaan eindigen. De vraag is: met hoeveel teams en renners? Er schieten er nu nog 146 over...