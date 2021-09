In Leuven gaat Wout van Aert op zoek naar zijn eerste wereldtitel op de weg. Daarvoor zal hij zijn beste sprintbenen moeten bovenhalen, maar wanneer is Wout van Aert eigenlijk een topsprinter geworden?

30 november 2014. De 20-jarige Wout van Aert wint de cross in Hamme, door Mathieu van der Poel met een fenomenale sprint te remonteren. Een maand later voorspelt coach Marc Lamberts in HUMO: 'Zelfs in een massasprint zal Wout meer dan zijn mannetje staan.' Het sprintvermogen van de Kempenaar ligt dan al bijzonder hoog, vertelt hij een jaar later aan dit magazine: ruim 1500 watt gemiddeld over 10 seconden. 'Ik train daar hard op met Niels Albert (zijn toenmalige veldritcoach, nvdr). Op een klimmetje van zo'n 300 meter: hij op de motor, ik volle bak erachter tot boven. Vijf, zes keer na elkaar.'

Die grote explosiviteit blijkt ook wanneer Van Aert in 2017 in de Brugse Elfstedenronde en in de GP Pino Cerami tweemaal de sprint wint van een klein groepje. Toch moet Lamberts hem overtuigen dat hij ook op WorldTourniveau de snelle mannen kan verslaan. Zélfs met vermoeide benen, waar Van Aert tot dan nooit echt in heeft geloofd. Bij Veranda's-Willems trekt hij zelfs vaak de sprint aan voor zijn rappe ploegmaat/vriend Tim Merlier.

De klik komt er in het Criterium du Dauphiné van 2019, een paar dagen nadat hij zekerheid heeft gekregen over zijn eerste Tourselectie. De Kempenaar start er bij Jumbo-Visma in een vrije rol voor de vlakkere etappes, want een 'echte' sprinter zit niet in de selectie. 'Probeer te overleven (op het heuvelachtige parcours) en als dat lukt: gooi je er maar eens tussen in de sprint', krijgt hij mee in de teambriefing voor de openingsrit.

Daarin eindigt Van Aert meteen als derde, na Edvald Boasson Hagen en Philippe Gilbert. Twee dagen later wordt er opnieuw gesprint en finisht hij als tweede, na Sam Bennett. Tweemaal met het gevoel dat hij had kunnen meedoen voor winst, mits een betere positie en timing.

In de vijfde etappe, nadat hij daags ervoor al de tijdrit heeft gewonnen, is het toch prijs, op een licht oplopende aankomststrook in Voiron. Van Aert gaat er van ver aan en klopt met brio Sam Bennett en Julian Alaphilippe, zijn eerste sprintzege in de WorldTour. Eindelijk beseft de Jumbo-Vismarenner dat hij ook de beste sprinters ter wereld kan verslaan. Hij zal het later tegen Wielerflits.be 'een scharniermoment' in zijn carrière noemen. Vooral omdat in de daaropvolgende Tour de France al meteen de bevestiging volgt, met de sprintzege in de waaieretappe naar Albi, bekend ook van het beteuterde gezicht van Elia Viviani, die tweede wordt. De sprinter in Wout van Aert is geboren.

Deze week in Sport/Voetbalmagazine: de exclusieve resultaten van het onderzoek naar de aerodynamische sprinthouding van Wout van Aert.

