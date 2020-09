Wie had dat nog gedacht: geletruidrager Primoz Roglic stort ineen tijdens de tijdrit terwijl Pogacar zijn achterstand goedmaakt en de Tour wint.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) heeft voor sensatie gezorgd tijdens de voorlaatste etappe in de Tour de France. De 21-jarige Sloveen won met overmacht de tijdrit van 36,2 kilometer naar La Planche des Belles Filles en nam ook de gele leiderstrui over van zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die elf dagen leider was. Wout van Aert (Jumbo-Visma) finishte als eerste Belg op een knappe vierde plaats.

De jonge Sloveen haalde het met 1:21 voor de Nederlander Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) en de Australiër Richie Porte (Trek-Segafredo). Van Aert finishte op 1:31, zijn kopman Roglic als vijfde op 1:56.

In de tussenstand, één dag voor het einde, telt Pogacar liefst 59 seconden voorsprong op Roglic. Porte wipt naar de derde plaats op 3:30 van Pogacar. Wout van Aert blijft eerste Belg op de twintigste plaats, op 1 uur, 20 minuten en 31 seconden van Pogacar.

Pogacar zal de Tour eindigen met liefst drie truien. Naast zijn zege in het algemeen klassement wint hij ook de jongerentrui en neemt hij de bergtrui af van de Ecuadoriaan Richard Carapaz (INEOS).

Zondag volgt nog de laatste etappe naar de Champs-Élysées in Parijs. Daarin wordt normaal gesproken niet meer gestreden om het geel, maar gaat het slechts om de dagzege. Wout van Aert is met zijn snelle benen één van de kanshebbers voor de overwinning.

Tadej Pogacar gaat met drie truien naar huis: de gele, de bollen en de witte. © Belga Image

