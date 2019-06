Over een maand gaat in Brussel de 106e editie van de Ronde van Frankrijk van start. Zonder Marcel Kittel. Het verhaal van de (gewezen?) snelste renner van het peloton, opgetekend na zijn laatste een-op-een-interview.

'M arcel Kittel, König des Sprints', 'Marcel Kittel skittles Cavendish: Long live the new sprint king!', 'Kittel es el nuevo Rey de la velocidad', 'Kittel, le roi des sprints de ce Tour de France', 'Marcel Kittel si conferma re delle volate', 'Oppermachtige Kittel kroont zich tot koning van de sprint'. In heel Europa is de vakpers het er in 2013 en 2014 roerend over eens: de snelste man op twee wielen is een Duitse krachtpatser van bijna 1m90 met een engelengezicht. Marcel Kittel domineert de massasprints en behaalt twee jaar op rij vier ritzeges in de Tour.

...