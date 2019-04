Wat Mathieu van der Poel zo een wielerfenomeen maakt

Jonas Creteur Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Hij vindt het volgens vader Adrie 'niet leuk' om een fenomeen genoemd te worden. En toch is hij er een. In het veld, in het mountainbiken én op het asfalt. Want ook daar gaf Mathieu van der Poel (24) het begrip superioriteit en aanvalslust al van jongs af een gezicht.

© belgaimage