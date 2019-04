Dat Philippe Gilbert met Parijs-Roubaix zijn vierde monument won, wist u al. Maar wat is er nog speciaal aan zijn zege? Twaalf opvallende vaststellingen.

1) Philippe Gilbert is de vijfde Waal op de erelijst van Parijs-Roubaix, de eerste sinds Pino Cerami in 1960. Daarvoor konden ook Felix Sellier (1925), Charles Meunier (1929) en Emile Masson jr (1939) er triomferen. Emile Daems, winnaar in 1963, werd geboren in Genval, maar was een Brusselaar.

