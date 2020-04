Wat al lang duidelijk was, werd officieel na de toespraak van de Franse president Emmanuel Macron: de Tour zal niet plaatsvinden zoals eerst gepland. Maar wanneer dan wel?

'Groot' nieuws was het, dat president Macron maandagavond in zijn tv-toespraak aangaf dat er voor midden juli geen grote publieke evenementen mogen plaatsvinden in Frankrijk.Daarmee liet hij de deur open voor een (beperkte) viering van de nationale feestdag op 14 juli, maar sloot hij ook definitief de deur voor de Tour, die van 27 juni tot 19 juli had moeten plaatsvinden (een week vroeger dan normaal, aangezien de Olympische Spelen in Tokio aanvankelijk op 24 juli hadden moeten beginnen).Het is de kroniek van een aangekondigd uitstel. En dus allerminst verrassend. Organisator ASO was zelfs al weken bezig met slechts één scenario: de Tour verzetten naar een latere datum. Zodat die mét publiek zou kunnen plaatsvinden. Achter gesloten deuren, zoals de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu eerder voorstelde, was immers geen optie, benadrukte Tourbaas Christian Prudhomme al snel.De burgemeesters van de steden en gemeentes hadden daar ook al hevig tegen geprotesteerd en zouden zoiets nooit aanvaard hebben. Waarom vele tienduizenden euro's betalen voor een Tourstart of aankomst zonder evenveel toeschouwers te mogen ontvangen? Een uitstel, mét publiek, was voor de burgmeeesters wel verdedigbaar.Verschuiven dus, maar zoveel bewegingsruimte is er niet, aangezien ook de Vuelta en de (uitgestelde) Giro in het najaar zouden moeten plaatsvinden. En daartussen ook nog het WK, eind september.Er zijn slechts twee mogelijkheden, met de eerste als meest plausibele. Dat is de Tour laten starten op 25 juli (tot en met 16 augustus), of een week later, op 2 augustus (tot 25 augustus). De eerste datum werd de laatste weken al in de Franse media naar voren geschoven, en dat werd na de toespraak van Macron nog eens bevestigd. De tweede datum dook vandaag op in een bericht van de Spaanse krant Marca, na een (volgens de krant) gesloten akkoord tussen ASO (organisator van de Tour én de Vuelta) en RCS (de organisator van de Giro). Wel een vreemde datum, want 2 augustus is een zondag en 25 augustus een dinsdag.Begin augustus en niet eind juli starten zou wel meer ruimte scheppen om vóór de Tour nog een voorbereidingswedstrijd in te passen (mogelijk een afgeslankt Critérium Dauphiné, ook een organisatie van ASO). Een nadrukkelijke eis immers van veel renners en ploegleiders, die terecht vinden dat aan de Tour beginnen zonder één race in de benen verre van wenselijk is. Ook omdat de trainingscondities voor veel renners heel verschillend is: in Frankrijk en Spanje mogen zij niet buiten, in België en Nederland bijvoorbeeld wel.De Fransen willen dus niet met een achterstand aan hún Tour beginnen. De Franse wielerbond heeft dan ook al een verzoek ingediend om de lockdown voor de profrenners te versoepelen, zodat ze wel buiten kunnen trainen.In beide opties zou de Vuelta (oorspronkelijk voorzien van 14 augustus tot 6 september) kort na de Tour moeten beginnen. Ofwel op 22 augustus ofwel op 29 augustus, ook voor de volle drie weken. Want de Vuelta (of ook de Giro) inkorten tot twee weken, is geen optie, beklemtoonden de directeurs van beide rondes al. Tenzij met een dag of twee, want beide rittenkoersen zouden aanvankelijk in het buitenland starten: de Vuelta in Utrecht, de Giro in Boedapest. Maar die plannen zullen meer dan waarschijnlijk geschrapt worden, met dus een start in Spanje en in Italië.Hoe dan ook moet de Vuelta eindigen voor het begin van het WK in Zwitserland. De UCI heeft die datum (voorlopig) verankerd op zondag 20 september, met de start van de individuele tijdrit. Een week later zou dan de wegrit moeten plaatsvinden, op 27 september. De Giro zou kort daarop starten, in oktober. Met vervolgens nog de Ronde van Lombardije, als afsluiter van het seizoen. De andere klassiekers/monumenten zouden dan eerder, allicht in september, georganiseerd worden. De Ronde van Vlaanderen mogelijk op zaterdag 19 september, zoals Vlaamse media al berichtten. Dat is het meest plausibele scenario, ook volgens de krant Marca. Al haalde Renato Di Rocco, de voorzitter van de Italiaanse wielerbond, nog een andere optie aan, mochten de naweeën van de coronapandemie in Frankrijk, Spanje en Italië langer aanslepen. Dat scenario: de Tour van eind augustus tot september (in plaats van de Vuelta), de Giro in oktober, na het WK, en de Vuelta van eind oktober tot half november. Later mag/zal er niet gekoerst worden. Ook vanwege mogelijke slechte weersomstandigheden in het hooggebergte. De Giro in oktober plannen is op dat vlak zelfs al riskant.Een ander scenario willen alle partijen absoluut vermijden, om een ineenstorting van de wielereconomie te voorkomen: de definitieve afgelasting van alle grote rondes, en dus van de rest van het wielerseizoen. Dat zullen ze nu niet toegeven, maar is zeker niet uit te sluiten. Het rondreizende circus in zo'n grote ronde, met name de Tour, van duizenden volgers in de karavaan tot een veelvoud aan toeschouwers, kan immers weer een nieuwe besmettingsgolf veroorzaken. En zullen de gezondheidsdiensten en nationale overheden dat willen riskeren als de coronacurve tegen juli nog geen platte lijn is geworden, in Frankrijk, Spanje en Italië?In de VS verklaarden verschillende wetenschappers al: zónder vaccin tegen het coronavirus mogen/zullen er geen grote sportcompetities plaatsvinden, zelfs niet met drastische maatregelen om risico's op besmetting te minimaliseren.Bovendien kan/moet je de bedenking maken: waarom de Olympische Spelen (en alle andere grote sportevenementen in de zomer) afgelasten of uitstellen tot volgend jaar, en de Tour, minstens een even grote besmettingsbroeihaard als de Spelen, wél laten doorgaan (ook al is dat in augustus, of later).Een ding is zeker op dit moment: dat geen enkel scenario zeker is.