Eli Iserbyt heeft zondag de Wereldbekermanche veldrijden in het Franse Flamanville op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen won de Nederlandse Fem Van Empel.

Eli Iserbyt kwam er vorige week niet bij te pas op het BK veldrijden, maar kreeg zijn revanche zondag in het Franse Flamanville. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal overklaste zijn rivalen en soleerde naar de zege. Toon Aerts finishte als tweede, Michael Vanthourenhout werd derde.

Iserbyts laatste overwinning dateerde al van Besançon in Frankrijk eind november. Hij was al zeker van eindwinst in de Wereldbeker.

Vrouwen

Bij de vrouwen elite bracht Fem Van Empel de Wereldbekermanche op haar naam. De Nederlandse versloeg in een sprint met twee in Flamanville haar landgenote Puck Pieterse. De Hongaarse Kata Blanka Vas finishte als derde.

De voorlaatste wedstrijd van het regelmatigheidscriterium werd ontsierd door heel wat afwezigheden: wereldkampioene Lucinda Brand gaf verstek, net zoals Denise Betsema, Marianne Vos, Annemarie Worst, Ceylin Del Carmen Alvarado en ook Sanne Cant was er niet bij.

De eindwinst van Lucinda Brand was al zeker voor de start na het forfait van Denise Betsema. De wereldkampioene kan niet meer ingehaald worden. In Hoogerheide wacht volgende week de laatste manche.

Eli Iserbyt kwam er vorige week niet bij te pas op het BK veldrijden, maar kreeg zijn revanche zondag in het Franse Flamanville. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal overklaste zijn rivalen en soleerde naar de zege. Toon Aerts finishte als tweede, Michael Vanthourenhout werd derde.Iserbyts laatste overwinning dateerde al van Besançon in Frankrijk eind november. Hij was al zeker van eindwinst in de Wereldbeker. Bij de vrouwen elite bracht Fem Van Empel de Wereldbekermanche op haar naam. De Nederlandse versloeg in een sprint met twee in Flamanville haar landgenote Puck Pieterse. De Hongaarse Kata Blanka Vas finishte als derde.De voorlaatste wedstrijd van het regelmatigheidscriterium werd ontsierd door heel wat afwezigheden: wereldkampioene Lucinda Brand gaf verstek, net zoals Denise Betsema, Marianne Vos, Annemarie Worst, Ceylin Del Carmen Alvarado en ook Sanne Cant was er niet bij.De eindwinst van Lucinda Brand was al zeker voor de start na het forfait van Denise Betsema. De wereldkampioene kan niet meer ingehaald worden. In Hoogerheide wacht volgende week de laatste manche.