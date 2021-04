Wereldkampioen Alaphilippe wint voor derde keer Waalse Pijl

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) heeft woensdag de 85e editie van de Waalse Pijl (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Franse wereldkampioen haalde het in een sprint op de Muur van Hoei voor de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en de Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar). Het is voor Alaphilippe zijn derde overwinning in de Waalse Pijl. Recordouder Valverde won vijf keer.

© GETTY