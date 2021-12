Lucinda Brand heeft zondag de Wereldbeker in Dendermonde bij de vrouwen gewonnen. De wereldkampioene kende een slechte start, maar toonde zich vanaf halfweg cross overduidelijk de sterkste van het pak. Ze soleerde naar de zege, voor de Amerikaanse Clara Honsinger en Denise Betsema.

Marianne Vos won de sprint om de vierde plaats, op 41 seconden van de winnares. Sanne Cant eindigde als zevende en beste Belgische.

De cross in Dendermonde kende geen water- en blubbertaferelen zoals de editie van vorig jaar, maar ging wel nog steeds over een bijzonder zwaar parcours. Alle toppers kwamen aan de start, ook Marianne Vos die vorige week nog paste voor de wedstrijd in Namen na haar zege daags voordien in Rucphen.

Het was de jonge Fem van Empel die het best uit startblokken schoot en in de eerste honderden meters de kop nam, samen met haar landgenote en ploegmate Denise Betsema. Wereldkampioene Lucinda Brand kende geen al te beste start en verzeilde in elfde positie. Het was Denise Betsema die halfweg de eerste ronde de kop overnam, gevolgd door Manon Bakker, Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij en Marianne Vos. Zij passeerden na de eerste ronde met zes seconden voorsprong op Puck Pieterse en zeven seconden op Sanne Cant die was gevallen in de eerste ronde.

Leidersplaats verstevigd

Brand keek naar een achterstand van 14 seconden. Dat zette ze meteen recht in de tweede ronde en ze dichtte het gaatje met de koplopers. Het tempo stokte een beetje, met maar liefst zeven koplopers doken ze de derde ronde in. Daarin zette Brand orde op zaken en ze ontdeed zich van haar tegenstanders. Ze diepte haar voorsprong daarna stelselmatig uit. In het slot kwam de Amerikaanse Clara Honsinger nog wel sterk opzetten na een bijzonder slechte start, maar te laat om Brand nog te bedreigen voor de zege. Brand verstevigt ook haar leidersplaats in het klassement van de Wereldbeker, na haar vijfde WB-zege van het seizoen.

