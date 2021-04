Onderzoekers van ID-lab, een Imec-onderzoeksgroep aan de Universiteit van Antwerpen, maken een website waarop ze via Artificial Intelligence (AI) de koers kunnen voorspellen.

De voorjaarsklassiekers zijn volop aan de gang. De pronostiekwedstrijden onder vrienden zijn een bekend fenomeen in deze periode. De website wiewintdekoers.be kan daarbij helpen.

Dat data de toekomst van de sport zijn, is al langer bekend. De onderzoekers van Imec boksten een AI-algoritme in elkaar dat de resultaten van wielerwedstrijden kan voorspellen. Het AI-model gebruikt informatie van de laatste twintig jaar om te berekenen welke data nodig zijn om de juiste winnaar per koers te voorspellen. Zo weet het systeem wat de belangrijke aspecten zijn om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Die worden dan toegepast op de deelnemende wielrenners.

De coureurs worden ook volledig geanalyseerd. Het systeem verzamelt alle informatie over de renners van de laatste drie jaar en maakt met die prestatiedata een rangschikking.

'In het begin van het wielerseizoen maakt het AI-systeem een inschatting op basis van relatief weinig informatie - want we weten niet hoe de renners de winter zijn doorgekomen. Naarmate er meer koersen gereden worden, wordt het systeem gevoed met extra informatie en kan het beter voorspellen welke renners naar hun topvorm aan het toegroeien zijn en welke favorieten weleens door de mand zouden kunnen vallen', vertelt Tim Verdonck, professor aan de UAntwerpen.

Getest en goedgekeurd

De onderzoekers zijn al enkele jaren bezig met het ontwerpen van het AI-model. Zo deden ze al heel wat testvoorspellingen. Van de top tien in de Ronde van Vlaanderen 2018 had het systeem zeven renners juist voorspeld. Ook Gent-Wevelgem van afgelopen weekend was een succes voor het systeem van Imec: liefst vier renners uit de top vijf werden correct gepronostikeerd.

Het vorige wielerseizoen was echter geen cadeau voor de data-generator. 'De wijzigingen in de wielerkalender door de pandemie brachten ons model in verwarring', zegt professor Steven Latré (Imec/UAntwerpen).

De bedoeling van het model is om binnenkort de data uit te breiden, zodat het ook het klassement van rittenkoersen zoals de Tour de France kan voorspellen, alsook hoe een rit zal verlopen. Eindigt de rit op een massaspurt? Zal er een groepje vluchters het tot de finish volhouden? Allemaal vragen waar 'Wie wint de koers?' een antwoord op wil geven.

Scouting

Niet alleen voor de wielerfans is dit een handig speeltje. IDLab heeft al enkele deals met wielerploegen die meer data willen geven voor het systeem. In ruil daarvoor kunnen de wielerploegen jonge getalenteerde renners nog gedetailleerder scouten en rekruteren. Het belang van data in de sport valt niet meer te ontkennen.

De website wiewintdekoers.be is vanaf vandaag actief en heeft zijn voorspelling voor de Ronde van Vlaanderen al klaar.

Dit is de top tien, bepaald volgens het AI-model:

1) Mathieu van der Poel

2) Greg Van Avermaet

3) Wout van Aert

4) Oliver Naesen

5) Jasper Stuyven

6) Matteo Trentin

7) Julian Alaphilippe

8) Michael Matthews

9) Peter Sagan

10) Zdenek Stybar

