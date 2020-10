Zondag vindt met de Ronde van Vlaanderen de laatste grote klassieker van het uitgestelde wielerseizoen plaats. Wie wint deze aparte 104e manneneditie? Onze wielerredacteurs geven hun pronostiek.

Roel Van den Broeck:

...

Roel Van den Broeck:"De wereldkampioen houdt de druk af, maar het liefje van de immer ravissante Marion Rousse is wel degelijk een van de drie topfavorieten voor Vlaanderens Mooiste. Dat hij deze traditionele herfstklassieker ook gaat winnen, is wat anders. Maar niet getreurd, Julian, de buit blijft in eigen team.Terwijl Alaphilippe aanschuift bij het rivaliteitsspelletje dat de heren Van Aert en Van der Poel andermaal gretig spelen, profiteert een jongen uit Ingelmunster wat graag van de situatie. Yves Lampaert zet al zijn boerenverstand in en ontsnapt op het juiste moment uit het uitgedunde groepje favorieten. Onder zijn mondmasker zullen we het niet kunnen zien, maar Patrick Lefevere zal glunderen aan de eindstreep terwijl hij luidkeels roept: "Dat heeft de Wolfpack van Quick-Step weer Elegant opgelost!"Benedict Vanclooster: "De klassiekers werden tot nu toe gewonnen door renners die de Tour in de benen hebben. Niet onlogisch, alleen al omdat haast alle grote namen dit jaar ook de Tour hebben gereden. Maar ook omdat deze renners dankzij de hardheid van de Tour de voorbije weken hun motor in zesde versnelling konden schakelen. In de Ronde van Vlaanderen echter zal de balans voor het eerst overhellen naar een niet-Tourrenner, de enige favoriet overigens die de Tour niet reed: Mathieu van der Poel. "We zijn op het punt gekomen dat zijn frisheid de bovenhand zal halen. Door in de prefinale van Gent-Wevelgem - een koers die eerst niet op zijn programma stond - nog eens wild tekeer te gaan, vijlde hij de laatste hoekjes af met het oog op zondag. Bovendien beschikt hij over een verraderlijk sterke ploeg. Het was Alpecin-Fenix, met Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch, dat Gent-Wevelgem in de eerste beslissende plooien legde."Jef Van Baelen:"Als koersfan hoop ik op een duel Mathieu Van der Poel vs. Wout van Aert, mano a mano, maar ik vrees een anticlimax. De Ronde is 20 kilometer minder lang dan gewoonlijk en het weer is nog redelijk ook. Jammer! Ik zie vrij vroeg een groepje wegrijden. Als er ploegmaten bijzitten van Van Aert en Alaphilippe (hun teams zijn de sterkste) blijven ze voorop. Namen? Florian Sénéchal, Mike Teunissen, misschien Gianni Vermeersch. Als het Teunissen of Vermeersch wordt, dan wint er toch nog een veldrijder."Jonas Creteur:"Opvallend was het, hoe Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun pittige verklaringen van afgelopen zondag de voorbije dagen níét afzwakten. Ze bleven bij hun standpunt en zullen enorm gebeten zijn om hun gram te halen in de Ronde van Vlaanderen. De vraag is of dat niet tegen hen zal werken. En in hoeverre het collectieve zeer sterke Deceuninck(Elegant)-Quick-Step daarvan zal profiteren door vroeg in de aanval te trekken, met de luitenants van kopman Julian Alaphilippe. Als een sterke groep al vroeg wegrijdt, zullen de ploegen van Van Aert en Van der Poel dan sterk genoeg zijn en eventueel willen samenwerken om die terug te halen? Of gooien ze er zelf al vroeg de beuk in? "Ik gok op een groep outsiders die vooropblijft en sprint om de zege, gesteund door een gunstige westenwind in de laatste vijftien kilometer naar de finish. Met nog een andere, vierde hond die met het Rondebeen gaat lopen: Oliver Naesen, tweede in de laatste rit van de BinckBankTour op de Muur, vorige week teruggeslagen in Gent-Wevelgem door materiaalpech, maar wél nog als veertiende geëindigd, in de eerste achtervolgende groep op Van Aert en co. "Naesen zegt zich zelf supersterk te voelen en gaat de gemiste kans van 2017, toen hij met Peter Sagan viel op de Oude Kwaremont, rechtzetten. En zo zal ook zijn maatje Greg Van Avermaet, die thuis naar tv moet kijken, toch nog een leuke dag beleven."