Met de Tour voor de deur, gingen we bij onze wielerjournalisten langs om naar hun voorspellingen te polsen. Wie eindigt op het podium, wie pakt groen en de bollen, wie wordt de revelatie en kan een Belg voor ritwinst zorgen?

1. Welke drie renners zullen op het eindpodium staan?

Jef Van Baelen: 'Roglic en Bernal lijken "zekerheden", voor zover er in de sport ooit iets zeker is. Het is een raar seizoen, alle kopmannen starten gehavend en het is sowieso een parcours dat verrassingen uitlokt. Jumbo-Visma moet Alaphilippe geen 5 minuten geven... maar ik vermoed dat Roglic het al bij al makkelijk haalt.'

Roel Van Den Broeck: 'Ze kwamen gehavend uit de Dauphiné, maar het lijkt er vooral op dat ze in de eerste plaats hun Tour niet wilden hypothekeren. Daarom blijven ook voor mij Primoz Roglic en Egan Bernal de topfavorieten. Thibaut Pinot zal de derde man op het podium zijn.'

Peter Mangelschots: 'Er stonden deze maand "nieuwe" namen op die voor een verrassing zorgden. Of had iemand bij het begin van het seizoen écht gedacht dat Wout van Aert en Remco Evenepoel op die manier iedereen naar huis zouden rijden? Dat valt ook in de Tour te verwachten. Alleen is het koffiedik kijken wie dat dan zou kunnen zijn, want veel referenties zijn er niet. Dan komen we gemakshalve toch weer uit bij Egan Bernal als topfavoriet, met Primoz Roglic daar kort achter en een Fransman op drie.'

Jonas Creteur: 'Als het puur op conditie aankomt, dan wint Primoz Roglic de Tour. In de Dauphiné stak hij te ver boven de concurrentie uit en die achterstand maken Egan Bernal en co niet meer goed. De grootste bedreiging komt van binnen zijn team: Tom Dumoulin, die in de Dauphiné steeds beter werd en naast de Sloveen ook de beste tijdrijder van de klassementsrenners is. In de chronorit op de voorlaatste dag zal er na een zeer zware slotweek zeker nog met minuten gegoocheld worden.'

Bernal en Roglic lijken zekerheden voor het podium, met Pinot als mooie derde © Belga Image

2. Wie wint de groene trui?

Van Baelen: 'Sagan is de enige die er een doel van maakt, wat ik raar vind, want groen is toch een mooie prijs? Caleb Ewan kan hem kloppen als hij vroeg in de Tour een paar ritten wint. Wout van Aert krijgt jammer genoeg geen vrijheid.'

Van Den Broeck: 'Had Wout van Aert zich van zijn ploeg in de debatten mogen mengen, dan was het een ander verhaal geweest. Nu lijkt nummer acht voor Peter Sagan een zekerheid... Tenminste als zijn ploeg het coronavrij houdt, een voorbehoud dat ik graag maak voor alle vijf de pronostieken.'

Mangelschots: 'Wout van Aert zal de beste zijn en de groene trui verdienen, maar in enkele cruciale etappes zal hij teruggefloten worden door zijn eigen ploeg, die daarmee de rode loper uitrolt voor Peter De Grote. Hopelijk toont Wout zich een Kempense keikop.'

Creteur: 'De sleutels tot groen worden nog meer de tussensprinten en heuvelachtige etappes. Zoals al in de eerste rit wanneer er het maximum van vijftig punten te verdienen zijn. Dan kom je toch weer bij allrounder Peter Sagan terecht. Wout van Aert zal/mag zich niet elke dag bezighouden met het groen. Belangrijkste concurrent voor Sagan wordt kersvers Europees kampioen Giacomo Nizzolo, die ook een heuvelachtig terrein kan overleven en in de vorm van zijn leven zit.'

3. Wie pakt de bollen?

Van Baelen: 'De klimmer die voor het laatste bergmassief nog niks in handen heeft en van de klassementsmannen weg mag rijden. Pakweg Davide Formolo. Of, nog grotere kans met dit parcours: gele trui Roglic pakt ook de bollen.

Van Den Broeck: 'Julian Alaphilippe zal niet zoals vorig seizoen dagenlang in het geel rijden. De bollen staan hem ook goed, bleek een jaar eerder. Laten de klassementsrenners niemand wegrijden, dan wordt het wel heel moeilijk om Roglic, Bernal, Pinot en andere Quintana's af te houden.'

Mangelschots: 'Voor de bergprijs wisselen de laatste jaren vrijbuiters en gesjeesde klassementsrenners elkaar af. In beide categorieën doen de Fransen het goed, dus wordt het kijken naar Alaphilippe, Barguil, Bardet of Pinot. Echte berggeiten zien we al jarenlang niet meer in de bollen rijden. Maar bestaan die überhaupt nog?'

Creteur: 'Voor de bergtrui wordt de supersteile Col de la Loze in de laatste week cruciaal, de enige col waar dubbele punten te verdienen zijn (40). Anderzijds zijn er bergritten genoeg om veel punten te sprokkelen. En dan denk ik aan heel goeie klimmers die aangaven alleen te zullen gaan voor ritwinst en niet voor het eindklassement. Geschikte kandidaten zijn Pelle Bilbao, Davide Formolo, Romain Bardet en Adam Yates. Ik gok vooral op die laatste.'

Voor de bollen is het uitkijken naar de Fransen, met onder meer deze Julian Alaphilippe © Belga Image

4. Wie wordt de revelatie van deze Tour?

Van Baelen: 'Hier had ik een straffe joker klaar: Tiesj Benoot klom geweldig in de ingekorte Parijs-Nice, maar in de Dauphiné kreeg hij last van zijn rug. Wat sommigen misschien wel verrast: het verjongde Ineos, zonder Froome en Thomas, is niet verzwakt. Een slimme zet van Brailsford.'

Van Den Broeck: 'Een duel tussen Sepp Kuss en Pavel Sivakov. Beide Tourdebutanten zullen volledig in dienst rijden van hun kopman, maar ze gaan dat zó goed doen dat je ze gerust als dé revelaties van de komende Ronde van Frankrijk mag bestempelen. Als ik er eentje moet kiezen, doe dan maar de Amerikaan van Jumbo-Visma.'

Mangelschots: 'Als Roglic erin slaagt te winnen na een bijna volledig decennium van Sky/INEOS-dominantie is dat al meer dan voldoende om van hem dé revelatie te maken.'

Creteur: Een echte revelatie zou het niet zijn, maar in een Tour waar alle druk ligt bij Jumbo-Visma, INEOS en Thibaut Pinot kan het misschien eindelijk de 'Free Landa'-Tour worden. Voor het eerst is de Spanjaard de enige kopman van zijn ploeg, waar iedereen in zijn dienst rijdt. Volgens Rod Ellingworth, zijn teambaas bij Bahrain-McLaren, is hij opvallend gelukkig. En als Landa zo eindelijk ook mentaal een evenwicht vindt, kan hij als geen ander de cols omhoog knallen. Misschien zit er wel een podiumplaats in.'

5. Welke Belg, die niet Wout van Aert heet, zal een rit winnen?

Van Baelen: 'Jasper Stuyven is een coronaslachtoffer, al was hij gelukkig zelf niet ziek. Hij ging het voorjaar van zijn leven rijden. Dan maar eindelijk een Tourrit winnen? Oliver Naesen zal bij Ag2r meer vrijheid krijgen, nu Bardet daar vertrekt.

Van Den Broeck: 'Thomas De Gendt (ook zonder zijn maatje Tim Wellens), Philippe Gilbert en Jasper Stuyven gaan het zeker proberen en ze zullen er ook soms dicht bij zijn. Winnen? Nee, ik vrees dat als Van Aert geen ritzege pakt, de Belgen dit jaar met lege handen achterblijven.'

Mangelschots: 'In een kort seizoen gaat er gekoerst worden als gek. In zo'n minder computergestuurde wedstrijd met minder massasprinten gaan Olivier Naesen en Thomas De Gendt gouden zaken kunnen doen. Dromen mag, toch?'

Creteur: 'In de Tour van vorig jaar eindigde Jasper Stuyven négen keer in de top tien. Dit jaar lijkt de Leuvenaar na zijn zege in de Omloop Het Nieuwsblad nog een stap vooruit te hebben gezet. Op het EK van afgelopen woensdag werd hij vijfde in de sprint, na al een aanval eerder in de koers. Stuyven kan een berg over, heeft tijdritkwaliteiten en kan ook de sprint winnen van een kleine groep. Misschien raakt hij nu eindelijk verlost van zijn "Tourcomplex".'

