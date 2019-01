Wielergids 2019 in de winkel

Vorige week startte in Australië het internationale koersseizoen. Ook dit magazine zat in de aanloop daarnaartoe niet stil, want vanaf morgen, donderdag 24 januari, is voor het zestiende jaar op rij onze Wielergids te koop. In deze special onder meer een exclusieve reportage vanuit Californië waar Peter Sagan zijn Saganfondo organiseerde voor dolenthousiaste Amerikaanse wielerfanaten. We brengen ook een verslag van een ander fanevent: de kippenbillenkaarting van Forza Lampaert, de steeds groter wordende supportersclub van Yves Lampaert.

Van de jongste lieveling van wielerminnend België, Remco Evenepoel, brengen we diens voetbalverleden in kaart. Die andere 'nieuwe' vaderlandse topper, Kristallen Fietslaureaat Victor Campenaerts, openbaart zijn tien tijdritgeboden. Daarnaast doorgronden twee vrienden/trainingsmakkers de renner en de mens in Greg Van Avermaet, nog altijd de Belgische maat der dingen in het voorseizoen.

In het buitenland zijn dat, wat de klimklassiekers betreft, Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde. In Frankrijk gingen we op zoek naar de roots van de Waalse Pijlwinnaar. En over de Spaanse wereldkampioen hadden we een exclusief gesprek met diens trouwe verzorger Juan CarlosEscámez. Team Sky- badboyGianni Moscon vertelt thuis in Innsbrück over zijn imago en ambities in het voorjaar. Daarin gooiden in 2018 Michael Valgren en Mads Pedersen hoge ogen. De reden van die Deense opmars? Ex-topper Rolf Sörensen licht toe. Andere diepgaande analyses maakten we van de machtsverschuivingen bij Lotto-Soudal en van de hartproblemen bij veel renners.

Daarnaast de traditionele analyses van alle WorldTourploegen en de belangrijkste procontinentale teams, plus de gegevens van hun renners. Aangevuld met het parcours van de grote rondes en de volledige wielerkalender van 2019. Een onmisbare gids dus die u doorheen het nieuwe seizoen leidt.

De Wielergids 2019 van Sport/Voetbalmagazine telt 132 pagina's en kost 6,95 euro.