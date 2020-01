Vanaf donderdag ligt de nieuwe Wielergids van Sport/Voetbalmagazine in de winkel.

Deze week startte in Australië het internationale wielerseizoen. Ook dit magazine zat in de aanloop daarnaartoe niet stil, want vanaf morgen, donderdag 23 januari, is al voor het zeventiende jaar op rij onze Wielergids te koop.

In deze special onder meer een exclusieve reportage vanuit Denemarken, waar we op zoek gingen naar de roots van wereldkampioen Mads Pedersen. Een van de vaandeldragers van de nieuwe generatie die ruim aan bod komt in dit nummer: zo hadden we een dubbelgesprek met de vaders van Remco Evenepoel en Tom Boonen, over de verafgoding van hun zonen, vroeger en nu.

We analyseren ook het godenlichaam van duizendpoot Mathieu van der Poel, we spraken met Wout van Aert over zijn comeback en Jasper Philipsen vertelt waarom hij mogelijk de volgende Belgische topsprinter kan worden. Dan zal hij wel moeten afrekenen met de Ier Sam Bennett, de nieuwe rappe man van Deceuninck-Quick-Step van wie we de West-Vlaamse kant van zijn wielerverhaal belichten.

Natuurlijk vergeten we ook de gevestigde waarden niet: we hadden een exclusief dubbelinterview met boezemvrienden Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, we lieten Dirk De Wolf zijn licht schijnen op zijn voormalige poulain Philippe Gilbert, zoals ook Dries Devenyns deed over zijn ploegmaat/vaste kamergenoot Julian Alaphilippe. Daarnaast spreekt de Italiaan Matteo Trentin, tweede op het voorbije WK, uitgebreid over zijn ambities.

We reconstrueerden ook de machtsverschuivingen bij Lotto-Soudal, gingen op zoek naar de mythe van de Ronde van Vlaanderen en maakten een top tien op van de beste wielrensters ooit.

Daarnaast de traditionele analyses van alle WorldTourploegen en de belangrijkste procontinentale teams, plus de gegevens van hun renners. Aangevuld met de volledige wielerkalender van 2020. Een onmisbare gids dus die u doorheen het nieuwe seizoen leidt.

