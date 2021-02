Morgen, donderdag 4 februari, ligt de nieuwe Wielergids van Sport/Voetbalmagazine in de winkel. Wat mag u verwachten?

In februari 2004 verscheen de eerste Wielergids van dit magazine. Toen met Peter Van Petegem op de cover, als dé Belgische topper na zijn dubbelslag Ronde van Vlaanderen/Parijs-Roubaix in 2003. Weinigen hadden toen durven te voorspellen dat dat zijn laatste zeges als prof zouden worden. Overvleugeld door een nieuwe Belgische 'wielergod', Tom Boonen, die in die eerste Wielergids van 2004 ook een plaats kreeg, met een terugblik op zijn trainingswinter. Hij en zijn Waalse tegenhanger, Philippe Gilbert, waren het daaropvolgende decennium de bron waaraan de dorstige Belgische wielerfans zich konden laven. Tot 2015 sierden beiden, of een van hen, telkens de cover van onze Wielergids. Afgelost door Peter Sagan in 2016 en Greg Van Avermaet die als olympisch kampioen in 2017 en 2018 dé figuur van de voorpagina was.

Toen de glans op hun blazoen wat doffer werd, fonkelde de sterren van twee nieuwe vedetten steeds feller. Veldrijders die ook op de weg de wereldtop bestormden: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. In 2018 nog de troefkaarten op de cover van onze Veldritgids, vorig jaar ook prominent op de voorpagina van de Wielergids. Toen al samen met dat andere supertalent: Remco Evenepoel. Twaalf maanden later is dat opnieuw het geval, want hun sterren zijn in 2020 alleen maar groter geworden. Al konden we ook niet naast wereldkampioen Julian Alaphilippe en Tourwinnaar Tadej Pogacar kijken, die het coronaseizoen 2020 als zaaiers van aanvalslust hebben opgeluisterd.

Zij zijn dan ook de ankerpunten van de Wielergids 2021. Zo gingen we op zoek naar de roots van Wout van Aert in de Kempen, waar het tengere Woutje als jonge veldrijder uitgroeide tot de sterke Wout. Vandaag opboksend tegen zijn grote rivaal Mathieu van der Poel, in wiens hoofd als natural born killer/volbloedwinnaar we u een rondleiding geven.

Winnen zal de revaliderende Remco Evenepoel een tijdje niet meer doen, afgeschermd in zijn bubbel in Spanje. Dus gingen we op bezoek bij zijn allerbeste vriend Dario Kloeck, die een beeld schetst van wie Remco écht is, als mens. Van ploegmaat Julian Alaphilippe, dé puncher van het internationale peloton, gunt zijn neef en jarenlange coach Frank Alaphilippe u een blik in diens machinekamer.

Een peloton dat vorig jaar aangevoerd werd, althans in de WorldTourstand, door twee Slovenen: Tadej Pogacar en Primoz Roglic. Afkomstig uit een land met een beperkte wielerhistorie, die weliswaar verrassend ver teruggaat. We reconstrueerden daarom de opgang van Slovenië als wielernatie. Puur toeval? Of zit er meer achter?

Dezelfde analyse maakten we over de opkomst van de nieuwe Belgische sprinters. Kunnen Tim Merlier, Jordi Meeus, Jasper Philipsen en Gerben Thijssen zich ontwikkelen tot concurrenten van Caleb Ewan en co? Belgen van de nieuwe generatie, op wie ook Lotto-Soudal nu vol inzet. We zetten daarom drie (halve) neoprofs samen: Xandres Vervloesem, Viktor Verschaeve en Florian Vermeersch. Zij praten ongeremd over hun wielerdromen.

Even puur en onversneden zijn boezemvrienden/ploegmaats Tim Declercq en Yves Lampaert. Zij verklaren hun innige band en het succes van Deceuninck-Quick-Step. Grotere concurrentes, maar tevens partners in de jacht op een olympische pistemedaille zijn Jolien D'hoore en Lotte Kopecky. De leading ladies van het Belgische vrouwenpeloton praten over het balanceren tussen collegialiteit en rivaliteit.

Naast die interviews en reportages, ook over de nieuwe Belgische WorldTourploeg Intermarché-Wanty-Gobert, brengen we u de traditionele analyses van alle WorldTourteams, plus de gegevens van hun renners (en ook die van de Procontinentale ploegen). Aangevuld met de (voorlopige) wielerkalender van 2021. Voor de achttiende keer op rij een onmisbare leidraad dus doorheen het nieuwe seizoen.

De Wielergids 2021 van Sport/Voetbalmagazine telt 132 pagina's en kost 7,50 euro.

