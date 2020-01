Zaterdag viert Remco Evenepoel zijn 20e verjaardag, een dag later start hij in de Ronde van San Juan al aan zijn tweede profseizoen. Als lid van een nieuwe generatie renners die haar kansen afdwingt én grijpt - jonger en (dit seizoen) talrijker dan ooit. Dat bewijzen ook volgende 10 cijfers.

9

Het aantal renners van 23 jaar en jonger, dat in de top 100 van de World Ranking 2019 eindigde:

4. Egan Bernal (22), 12. Tadej Pogacar (21), 35. Sergio Higuita (22), 39. Remco Evenepoel (19), 48. David Gaudu (23), 59. Pavel Sivakov (22), 79. Jasper Philipsen (21), 91. Fabio Jakobsen (23) en 95. Marc Hirschi (21).

In 2018 en 2017 waren er dat 7, van wie 0 in respectievelijk de top 30 en top 25.

93

Zoveel toptienplaatsen veroverden renners van 23 jaar vorig seizoen in WorldTourkoersen. In 2018 waren dat er 72 en in 2017 slechts 40.

8

Het aantal WorldTourrittenkoersen in 2019 (op 17) gewonnen door een renner van 25 of jonger (die dus in aanmerking kwam voor het shirt van beste jongere, al werd die soms niet uitgereikt): Bernal (3x), Pogacar, Mas, Sivakov, Laurens De Plus en Miguel Angel Lopez. In 2018 was dat 4 op 17, in 2017 slechts 1 op 17.

In 5 rondes waren de renners op het podium ook gemiddeld jonger dan 25, wat nog nooit gebeurd was.

6

Het aantal eendagskoersen in de WorldTour in 2019 (op 21) gewonnen door een renner van 25 of jonger: Mathieu van der Poel (2x), Dylan Groenewegen, Alberto Bettiol, Pascal Ackermann en Evenepoel. In 2018 was dat 4 op 20, in 2017 2 op 20.

6610

Het aantal punten op de statistiekenwebsite Procyclingstats die U23-renners in 2019 behaalden (op basis van een eigen PCS-ranking). Het gemiddelde van de voorbije vijf jaar: 2273.

80

Zoveel renners jonger dan 23 jaar zijn dit seizoen actief bij WorldTourteams. In het vorige decennium schommelde dat tussen 59 en 67.

4

Zoveel WorldTourrenners waren op 1 januari 2020 zelfs jonger dan 20: Quinn Simmons (18 jaar en 238 dagen, Trek-Segafredo), Carlos Rodriguez (18 jaar en 333 dagen, Team INEOS), Ilan Van Wilder (19 jaar en 231 dagen, Team Sunweb) en Remco Evenepoel (19 jaar en 341 dagen, Deceuninck-Quick-Step), die zaterdag dus zijn 20e verjaardag viert.

24,2

De gemiddelde leeftijd van Team Sunweb, dat al voor het vierde jaar op rij (veruit) de jongste WorldTourploeg is. Dit seizoen telt het zelfs 13 renners van 23 jaar of jonger.

1 of 2

Zoveel neoprofs moeten WorldTourteams met respectievelijk 29 of 30 renners verplicht in dienst nemen. Die ploegen moeten voortaan ook investeren in een eigen continentaal development team, of in een ander jongerenteam, of in een vrouwenteam.

2023

Het jaar waarin Egan Bernal, die in 2019 op zijn 22e de jongste naoorlogse Tourwinnaar werd, nog altijd - op basis van het huidige reglement - de witte jongerentrui in La Grande Boucle zal kunnen winnen. Remco Evenepoel zelfs nog in... 2025. Dit jaar zullen alle renners die na 1 januari 1995 het levenslicht zagen nog altijd in aanmerking komen voor de witte trui in de Tour. Het verlagen van die maximumleeftijd zou dat klassement, ook in andere rittenkoersen, relevanter maken.

Toeval, de gezamenlijke, steile opgang van fysiologische freaks als Remco Evenepoel (straks 20), Tadej Pogacar (21) en Egan Bernal (23), maar ook van veel anderen jongeren die in hun schaduw staan te trappelen?

