Het zeventienjarige toptalent Cian Uijtdebroeks zal in 2022 profwielrenner worden bij BORA-hansgrohe. De Luikenaar ondertekende een contract voor vier seizoenen.

Dat maakte het Duitse WorldTour-team woensdag bekend. Uijtdebroeks zal komend seizoen nog als junior rijden voor Team Auto Eder, het juniorenteam van BORA. De beloftencategorie slaat hij vervolgens over.

'Het is geen geheim dat iedereen geïnteresseerd was in Cian', legde teammanager Ralph Denk uit. 'Zijn resultaten waren erg goed en zijn data zijn erg overtuigend.

'Ik ben bovendien erg gecharmeerd van Cian's houding en de productieve samenwerking met zijn stiefvader. We zitten op dezelfde golflengte. Dat was zeker één van de redenen waarom hij voor ons koos. Een andere reden is Team Auto Eder, ons juniorenteam. We kunnen hem volgend jaar zo een internationaal programma bieden als junior.

'Ik kijk erg uit naar de samenwerking. We stellen Cian geen kortetermijndoelen. Hij krijgt de tijd om zich zonder druk te ontwikkelen.'

Ook Uijtdebroeks zelf was in zijn nopjes met zijn nieuwe team. 'Na mijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne bij de junioren (als eerstejaarsjunior, red.) had ik contact met bijna alle WorldTour-teams', reageerde de tiener, die in juli nog op trainingskamp trok met Deceuninck-Quick Step.

'De teams hadden verschillende benaderingen over mijn ontwikkeling. Bij BORA-hansgrohe had ik meteen een goed gevoel. Ze benaderen elke renner heel individueel. Ik was ook overtuigd door hun juniorenteam. Ik voel dat ik bij BORA me in goede handen zal bevinden. Nu kijk ik uit naar mijn programma, met te beginnen de klassiekers.'

