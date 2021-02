Tim Wellens heeft zich zondag verzekerd van de eindzege in de 51e Ster van Bessèges. De 29-jarige Truienaar werd vierde in de afsluitende tijdrit van elf kilometer met start en aankomst in Alès, die werd gewonnen door de Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna.

Wellens blijft in het eindklassement de Pool Michael Kwiatkowski (+0.53) en de Duitser Nils Politt (+0.59) voor. Greg Van Avermaet eindigt als zevende in de eindafrekening, Edward Theuns als achtste.

Ganna won de tijdrit in 15:00 voor de Fransman Benjamin Thomas (+0.10) en de Brit Ethan Hayter (+0.21). De Italiaan had zaterdag na een solo ook al de vierde rit in de Ster van Bessèges gewonnen.

Wellens is de eerste Belgische eindwinnaar in de Ster van Bessèges sinds Nick Nuyens in 2007. Vorig jaar was de Fransman Benoit Cosnefroy de beste.

