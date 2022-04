De Nederlandse wielrenster Amy Pieters is na vier maanden coma weer bij bewustzijn. Dat meldde haar team SD Worx donderdag.

'Er is sprake van bewustzijn', klinkt het in een persbericht. 'Dat betekent dat ze enigszins non-verbaal kan communiceren. Amy herkent mensen, heeft begrip van wat er wordt gezegd en kan steeds meer opdrachten uitvoeren.'

De artsen kunnen nog geen uitspraak doen over welke restverschijnselen en resterende mogelijkheden Amy Pieters overhoudt aan het hersenletsel. 'Sinds midden februari volgt Pieters een specialistisch intensief neurorevalidatie traject bij één van de aangesloten instellingen van het netwerk EENnacoma. Vanuit deze instelling wordt toegewerkt naar een passend vervolg in het revalidatietraject.'

De 30-jarige Pieters, Nederlands kampioene wielrennen op de weg, kwam eind december tijdens een trainingskamp in het Spaanse Calpe zwaar ten val. De drievoudige winnares van Dwars door Vlaanderen verloor daarbij het bewustzijn en liep zware hersenschade op. Na een eerste levensreddende schedeloperatie in het ziekenhuis van Alicante werd ze op 6 januari vanuit Spanje naar een ziekenhuis in Nederland vervoerd.

