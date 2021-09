Jolien D'hoore gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag als sportdirecteur bij het Nederlandse wielerteam NXTG Racing. Ze zal die functie combineren met een job als performance-coach bij Cycling Vlaanderen.

De 31-jarige D'hoore is bezig aan haar laatste weken als profrenster. Na Parijs-Roubaix op 2 oktober zet ze een punt achter haar actieve carrière.

Woensdag raakte al bekend dat ze aan de slag gaat bij Cycling Vlaanderen, een dag later kondigde wielerteam NXTG Racing haar komst als sportdirecteur aan. Ze zal er de U23 onder haar hoede nemen.

'Ik kijk erg uit naar mijn nieuw avontuur bij NXTG Racing. Dit team heeft een duidelijke visie op vrouwenwielrennen die ik helemaal onderschrijf. Het is heel belangrijk dat ze jonge rensters de kans geven zich te ontwikkelen in een veilige omgeving', zegt D'hoore. 'Ik heb veel ervaring in het wielrennen en ik wil al die zaken overbrengen op de meisjes. Ik ben heel blij deel uit te maken van NXTG Racing en kijk uit naar volgend seizoen.'

