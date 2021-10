Hij was al de eerste man die onder de magische vierminutengrens op de individuele achtervolging dook. Tijdens het WK baanwielrennen wil Ashton Lambie (30) ook zijn eerste gouden plak veroveren. Maar dan moet hij voorbij Filippo Ganna (25).

De recordverbetering van Ashton Lambie, afgelopen augustus, ging hier wat onopgemerkt voorbij. In de Engelstalige pers werd ze echter vergeleken met die van de legendarische Roger Bannister, de Brit die in 1954 als eerste atleet ooit onder de vier minuten op de mijl liep. Toen bijna onhaalbaar geacht voor een mens, maar Bannister bewees het tegendeel. Zoals ook Lambie door de als onbreekbaar gewaande muur van de vier minuten brak in de individuele achtervolging (over vier kilometer).

...

De recordverbetering van Ashton Lambie, afgelopen augustus, ging hier wat onopgemerkt voorbij. In de Engelstalige pers werd ze echter vergeleken met die van de legendarische Roger Bannister, de Brit die in 1954 als eerste atleet ooit onder de vier minuten op de mijl liep. Toen bijna onhaalbaar geacht voor een mens, maar Bannister bewees het tegendeel. Zoals ook Lambie door de als onbreekbaar gewaande muur van de vier minuten brak in de individuele achtervolging (over vier kilometer). De Amerikaan reed op de piste in het Mexicaanse Aguascalientes, op 1887 meter hoogte, ruim twee seconden sneller (3:59.930) dan het vorige wereldrecord van Filippo Ganna (4:01.934), neergezet tijdens het WK in Berlijn, in februari 2020. Daarvoor reed Lambie, na een stilstaande start, de tweede en derde kilometer met liefst 61,9 km per uur, om een slotkilometer met 58,9 km per uur af te werken. Hoewel de Amerikaan, die zich omturnde van gravelracer tot pistier, niet op de weg koerst, beschikt hij dan ook over een enorme motor: gemiddeld duwde hij tijdens zijn recordpoging tussen de 480 en 500 watt. Voor een renner van slechts 1m78 en ruim 70 kilo een enorme krachttoer, letterlijk en figuurlijk. Met dank ook aan zijn superaerodynamische positie op zijn Argon 18 Electron Pro Tko-fiets. Alle onderdelen - kader, ketting(bladen), stuur, wielen, zadel... - halen dan ook absolute topscores qua luchtweerstand. Totale kostprijs: ruim 28.000 euro! Nota bene een fiets zonder remmen en met één versnelling: 64x15. En dan spreken we nog niet over zijn kledij: alleen al zijn Vortex-overschoenen kosten ruim 500 euro.De Amerikaan focuste bovendien maandenlang op zijn recordverbetering, genaamd 'Project Sub-4'. De Olympische Spelen, waar de individuele achtervolging niet meer op het programma staat, moest Lambie immers aan zich laten voorbijgaan aangezien de Amerikaanse ploeg zich niet kon kwalificeren voor de teamachtervolging. Ook zijn recordproject in Aguascalientes leek op een sisser uit te draaien, toen hij bij zijn eerste poging op 'slechts' 4:02 strandde. Lambie was tot tranen toe bewogen, maar herpakte zich de dag erna, dankzij enkele aanpassingen en een betere, vrije mindset. Hij was er dan ook van overtuigd dat hij in zijn missie zou slagen. 'Het is geen droom, het is onvermijdelijk', zei hij vooraf. Geloof dat hij haalde uit de snelle neerwaartse curve van het wereldrecord in de voorbije tien jaar. In 2011 vestigde de Australiër Jack Bobridge nog een tijd van 4:10.534, meer dan 10 seconden trager dan Lambie in Mexico. Die had in september 2019 zelf al een nieuw record neergezet, met 4:05.423. Waarna Filippo Ganna er op het WK in 2020 nog eens ruim drie seconden van afkneep (4:01.934). Tweede toen, in een tijd van 4:03.640, Ashton Lambie... Die volgorde wil de Amerikaan uit Nebraska omdraaien op het komende WK, in de Stab Velodrome van Roubaix (naast de outdoorpiste waar Parijs-Roubaix arriveert). Want weer zullen hij en Filippo Ganna om de wereldtitel strijden. Na olympisch goud op de ploegenachtervolging in Tokio, goud op het WK tijdrijden in Brugge liet de Italiaan Parijs-Roubaix en het piste EK in Grenchen links liggen om zich te concentreren op het WK. Ganna kan er al voor de vijfde keer (na 2016, 2018/19/20) de wereldtitel in de individuele achtervolging veroveren. Maar zal dan misschien onder de vierminutengrens moeten duiken. Om daarna, in de zomer van 2022, ook het werelduurrecord van Victor Campenaerts aan te vallen. Maar eerst Lambie kloppen, en dat wordt niet eenvoudig.