Op de tweede dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Roubaix heeft België twee zilveren medailles veroverd. De 21-jarige Tuur Dens pakte die in de scratch, Lotte Kopecky greep naast de wereldtitel in de afvalling.

Dens reed in Roubaix zijn eerste elitewereldkampioenschap in de scratch, en liet zich daarin meteen opmerken met een aanval samen met een Oostenrijkse concurrent. Ver droeg die poging echter niet. In de finale kwam Dens echter weer in uitstekende positie voor de slotsprint, waarin hij enkel Grondin voor zich moest dulden. De Brit Rhys Britton veroverde brons, Elia Viviani finishte pas als negende.

De 21-jarige Vlaams-Brabander Dens, die woensdag ook al in actie kwam in de kwalificaties van de ploegenachtervolging, stond de laatste twee Europese beloftekampioenschappen ook al op het podium met eremetaal in de scratch. In het Italiaanse Fiorenzuola pakte hij vorig jaar brons, in het Nederlandse Apeldoorn eerder dit jaar zilver.

Belgisch wegkampioene Kopecky, die na het afscheid van Jolien D'hoore de ploegkoers liet schieten op dit WK om zich te focussen op drie individuele nummers, kwam donderdagavond voor het eerst in actie in Roubaix. Tijdens de afvallingsrace, voor het eerst op het programma van het WK baanwielrennen bij de vrouwen, gaf ze meteen een erg sterke indruk, waardoor ze geen moment in de problemen kwam.

Uiteindelijk mocht Kopecky voor de wereldtitel sprinten tegen Paternoster, maar de Italiaanse ging vanop de kop naar de wereldtitel, voor Kopecky, die wel zorgde voor de tweede medaille voor de Belgische delegatie op dit WK baanwielrennen, na zilver voor Tuur Dens eerder op de avond in de scratch. De Amerikaanse Jennifer Valente werd derde in de afvalling.

Vrijdag komt Kopecky opnieuw in actie op het WK baanwielrennen, dan in het omnium. Ook de afscheidnemende Kenny De Ketele verdedigt op de derde dag de Belgische kleuren, in de puntenkoers. Verder zijn er vrijdag ook finales in de kilometer en de individuele achtervolging bij de mannen en in de sprint bij de vrouwen.

