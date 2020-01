Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft maandagmiddag in de bondsgebouwen in Tubeke zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf (1-2 februari). Als zevende man kiest Vanthourenhout Quinten Hermans.

Hermans kreeg uiteindelijk de voorkeur op Gianni Vermeersch. 'Op zich was dat geen al te moeilijke keuze', bekende de bondscoach maandagmiddag in de fonkelnieuwe gebouwen van de Belgische bond in Tubeke. 'Gianni wordt tijdens de kerstperiode altijd wel wat beter, maar het was toch niet voldoende om echt in de weegschaal te liggen. Hij had in Nommay echt al iets uitzonderlijk moeten neerzetten om nog in de selectie te geraken. In Frankrijk heb ik afgelopen weekend een betere Hermans gezien. Hij heeft een regelmatig seizoen gereden en heeft al laten zien dat hij ook kan winnen. Natuurlijk is het niet fijn om Gianni thuis te laten, maar ik mag ook maar zeven renners selecteren. Dat zijn er ooit acht en zelfs negen geweest. De plaatsen zijn dus duur.'

Meerdere kopmannen

De overige zes namen lagen eigenlijk al op voorhand vast. Het zijn Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Wout van Aert, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier en Michael Vanthourenhout die de Belgische kleuren zullen verdedigen in Zwitserland.

Dat het team zo meerdere potentiële kopmannen telt, is geen probleem voor Vanthourenhout. 'De breedte is net onze sterkte. Ik ben er zeker van dat we iedereen aan honderd procent aan de start kunnen krijgen. We zullen hen allemaal nodig hebben om Mathieu te kloppen. Iedereen kijkt dan naar Van Aert en Sweeck, maar Iserbyt en Aerts leverden zondag een hoogstaande prestatie af in Nommay.

De vraag is hoe sterk Van Aert over een kleine twee weken in Zwitserland zal zijn. 'Ik ben er zeker van dat we daar de beste Wout van Aert van dit seizoen zullen zien. Of het de beste Wout van Aert ooit zal zijn, valt nog af te wachten. Er zijn zeker signalen dat we de beste Wout gaan zien in Zwitserland. Hij zal er een hele belangrijke rol spelen. Zijn goesting en ambities om daar iets neer te zetten zijn zeker gegroeid.'

Van der Poel is dit seizoen buiten categorie, maar dat betekent niet dat de Belgische selectie zonder ambitie naar Zwitserland vertrekt. 'Ik heb al een plan in mijn hoofd hoe we het daar zullen aanpakken', bekende Vanthourenhout. 'Mathieu is dit seizoen met voorsprong de sterkste man en daar kan je alleen maar respect voor hebben. Maar wij trekken naar ginder met de intentie om te koersen en te winnen, ook al weten we dat het geen makkelijke opdracht zal worden.'

Vlak parcours

Vanthourenhout is niet echt tevreden met het parcours in Dübendorf. 'Ik ben er al geweest en ik kan jullie verzekeren: veel moeten we daar niet van verwachten. Het is op een vliegveld gelegen en alles is dus vlak en snel, het tegenovergestelde van wat je in Zwitserland zou verwachten. Er worden dan maar kunstmatige hindernissen aangelegd. Omdat het zo snel is, kan dat eventueel wel in ons voordeel uitdraaien.'

Vorig jaar, op het WK in het Deense Bogense, kwam er voor ons land slechts één gouden medaille uit de bus. Die was voor Sanne Cant bij de vrouwen elite. Bij de mannen elite ging de wereldtitel naar het Nederlandse fenomeen Mathieu van der Poel, zilver was voor Van Aert en brons voor toenmalig Belgisch kampioen Toon Aerts. Iserbyt sloot zijn carrière bij de beloften af met brons achter Tom Pidcock. Bij de junioren ging het zilver naar Witse Meeussen en het brons naar Ryan Cortjens, met ook nog een eervolle vermelding voor de vierde plaats van eerstejaars Thibau Nys. In totaal kwam België zo op zes medailles: één keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

