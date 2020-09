Volgend jaar in september organiseert Vlaanderen de 100e wereldkampioenschappen wielrennen. Vrijdag is in Knokke-Heist het parcours voorgesteld voor de tijdritten. Die vinden plaats tussen Knokke-Heist en Brugge.

De renners vertrekken vanaf een startpodium op het strand. Daarna gaat het over open vlaktes richting Brugge. Tijdens de onthulling werd ook het campagnebeeld voorgesteld.

De UCI Road World Championships vieren in 2021 hun 100e verjaardag. Knokke-Heist en Brugge zijn daarbij gaststeden voor het WK tijdrijden. De UCI voorziet een startpodium op het strand van Knokke-Heist. Daarna loopt het parcours door het centrum van Knokke-Heist richting open velden naar Damme. Verder loopt het parcours door het historische centrum in Brugge met de aankomst op 't Zand in Brugge als eindpunt.

In totaal is de tijdrit 43,3 km lang. De tijdritten gaan door tussen 19 en 22 september. Vanaf 24 september worden de kampioenschappen verder gereden tussen Antwerpen en Leuven.

Ook het nieuwe campagnebeeld werd vrijdag voorgesteld. Daarop staat zowel een mannelijke als vrouwelijke coureur 'om de gendergelijkheid te benadrukken van het wielrennen', klinkt het bij de organisatie. Onder meer burgemeester van Brugge Dirk De fauw kreeg nog de kans om het parcours vrijdag voor het eerst af te leggen.

