Het WK veldrijden zal op 30 en 31 januari zeker plaatsvinden in Oostende. Dat werd maandag bekendgemaakt. De organisatie vond een akkoord met de Internationale Wielerunie (UCI), Belgian Cycling, de Vlaamse overheid en de Stad Oostende. Er zal wel, zoals in alle Belgische crossen voorlopig, zonder publiek georganiseerd worden.

De laatste weken trof de organisatie al heel wat voorbereidingen langs het parcours, onder meer op de Wellington Renbaan en het Groot Strand. Daarmee kan verdergegaan worden.

De organisatie van het WK veldrijden stond de voorbije maanden op de helling door de coronamaatregelen in ons land. Fans zullen niet toegelaten worden op het WK, hetgeen een serieuze financiële aderlating betekent.

'Maar alle betrokken partijen doen een extra inspanning', legde de organisatie uit in een persbericht. 'Er komt een extra financiële bijdrage van zowel Vlaanderen als Oostende, en zowel de UCI, Belgian Cycling als het organiserende Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits vzw zorgen voor een tegemoetkoming. Zo kan de wereldtop van het internationale veldrijden het laatste weekend van januari naar Oostende afzakken. Het topsportevenement zal door de vele liefhebbers wereldwijd live te volgen zijn van thuis uit.'

'Alle partijen hebben inspanningen gedaan om het WK in deze moeilijke tijden mogelijk te maken', reageerde Vlaams minister van Sport, Ben Weyts (N-VA). 'Het WK is de hoogmis van het seizoen voor onze Vlaamse toprenners maar ook voor tv-kijkend Vlaanderen. Topevenementen als deze bezorgen ons Vlamingen collectieve momenten van vreugde.'

'Het WK cyclocross in Oostende was het ideale moment om wielerfans uit alle hoeken van de wereld te laten kennismaken met al het moois, interessants en lekkers dat Vlaanderen te bieden heeft. Maar ook zonder supporters investeren we maximaal in onze reputatie als wielerland zodat we al de duizenden supporters na deze lockdown kunnen verwelkomen in de bakermat van het wielrennen die Vlaanderen is', aldus Vlaams minister van Toerisme, Zuhal Demir (N-VA).

Ook de Oostendse burgemeester Bart Tommelein was tevreden dat het WK toch nog kon plaatsvinden. 'Niemand had een jaar geleden kunnen voorspellen dat we het WK veldrijden zouden organiseren zonder publiek, maar dat is vandaag de enige juiste beslissing. Oostende wordt het decor van een titanenstrijd in het veldrijden. Dat hadden we bij de voorstelling vorig jaar beloofd en dat blijft zo, dankzij de inspanningen van alle partijen.'

'Het is niet te omschrijven hoe het voelde om naar deze beslissing toe te werken', legde organisator Rik Debeaussaert uit. 'We zijn er altijd in blijven geloven en hadden alle verschillende scenario's onderzocht. We zijn dan ook zeer trots dat al het harde werk de laatste weken, maanden en jaren eindelijk tot een beslissing heeft geleid. Nu kijken we enkel nog vooruit en tellen we de dagen af tot het spektakel.'

Vorig jaar pakte de Nederlander Mathieu van der Poel in het Zwitserse Dübendorf zijn derde wereldtitel.

