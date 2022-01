Het WK veldrijden voor vrouwen beloften heeft zondag in het Amerikaanse Fayetteville (Arkansas) het verwachte Nederlandse podium gekregen. Puck Pieterse won voor Shirin van Anrooij en Fem van Empel. Kiona Crabbé finishte net buiten de top tien, op 3:51 werd ze elfde.

De 19-jarige Pieterse nam revanche op Van Anrooij. Twee jaar terug moest ze op het WK voor junioren vrede nemen met zilver, achter haar landgenote. Pieterse, Van Anrooij en Van Empel startten als de topfavorieten, nadat ze de voorbije maanden ook bij de elite mooie dingen lieten zien. De eerste ronde werd nog een verkenningsronde. De drie Nederlanders duldden daarin nog het gezelschap van de Françaises Amandine Fouquenet en Line Burquier en de Luxemburgse Schreiber.

Toen Van Anrooij versnelde in de tweede ronde, kon enkel Pieterse volgen. Verrassend genoeg moest Van Empel een klein gaatje laten, pas in de vierde ronde zou ze weer de aansluiting maken. Ook dan draaide het nog niet soepel. Na een hapering op een helling viel ze opnieuw terug. Van Empel knokte zich een tweede keer in de wedstrijd en ging met Pieterse en Van Anrooij de slotronde in. Van Empel beschikte daarbij over de beste papieren, met haar snelle sprint moest ze enkel haar landgenotes volgen, Pieterse besefte dat en haalde nog eens uit op de klim. Ze nam enkele lengtes, maar niet voldoende, haar landgenotes kwamen opnieuw op het wiel.

Toch werd het geen sprint met drie, want op een heuvel reed Van Empel zich vast en daarna kende ze kettingproblemen. Door het euvel van Van Empel werd ook Van Anrooij even gehinderd en leek Pieterse vrij spel te hebben. De renster van Baloise Trek Lions vocht zich evenwel terug in het wiel van Pieterse in de laatste honderden meters. De daaropvolgende sprint werd pas laat ingezet en met een miniem verschil gewonnen door Pieterse, die haar eerste zege van het seizoen boekte.

Reactie Pieterse

Bij de de mannen beloften kleurde het podium zaterdag volledig Belgisch, bij de vrouwen beloften mochten zondag drie Nederlanders het podium op. 'Leuk', reageerde winnares Puck Pieterse. 'Vooraf hadden we dat wel verwacht, alleen de volgorde lag niet vast.'

'Het was een hele rare koers', aldus Pieterse in het flashinterview. 'We reden met drie vooraan en telkens nam er wel iemand eens over, maar niemand raakte echt weg.' Pieterse had een plan in de slotronde. 'Ik moest gewoon nog één keer alles geven op die laatste klim. Ik raakte helaas niet weg, maar bleef vooraan.

Op dat heuveltje hoorde ik van de mensen van de ploeg dat ik een gaatje had en reed ik hard door, maar Shirin wist opnieuw terug te keren en we gingen sprinten.' ''Ik ging voluit en wist niet meteen of ik gewonnen had. Het was echt heel close. Gelukkig win ik. Het is echt cool om met twee landgenotes op het podium te staan.'

