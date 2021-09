WK wielrennen: geen medaille voor Belgische team in mixed relay, Duitsland pakt goud

Het Belgische gemengde aflossingsteam is er woensdag niet in geslaagd een medaille te pakken in de mixed relay op het WK wielrennen in eigen land. De Belgen eindigden, onder de ogen van Koning Filip, na 44,5 km van Knokke-Heist naar Brugge in 52.10, goed voor een zevende plaats. Het goud ging naar Duitsland (50.49), met de afscheidnemende Tony Martin, voor titelverdediger Nederland (51.02) en Italië (51.27).

