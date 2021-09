Gemiddeld hebben 957.564 Vlamingen zondagmiddag gekeken naar het WK Wielrennen op Eén. Dat is goed voor 79,3 procent van de Vlaamse tv-kijkers. Op het piekmoment, om 16.37 uur om precies te zijn, keken er 1.337.809 Vlamingen. Dat is een marktaandeel van 89,5 procent. Dat meldt VRT maandag.

Enkel het WK in het Amerikaanse Richmond in 2015, dat 's avonds werd uitgezonden, deed het met 1.136.820 kijkers beter.

In totaal keken zondag maar liefst 1.709.753 Vlaamse kijkers van minstens vier jaar oud minstens tien minuten lang naar de uitzending van het wereldkampioenschap. Dat is 28 procent van de Vlaamse bevolking, aldus de VRT.

Gemiddeld 372.208 kijkers stemden af op de vrouwenwedstrijd. Op het piekmoment om 16.30 uur, vlak voor de aankomst, waren dat 623.007 Vlaamse tv-kijkers. De wedstrijd van de beloften kon vrijdag op de belangstelling van 430.293 kijkers rekenen. Om 17.31 uur keken 680.359 mensen naar die wedstrijd.

De volledige week van het WK Wielrennen in ogenschouw genomen, zond de VRT maar liefst 33 uur van het wereldkampioenschap uit op zeven dagen. In totaal bereikte de openbare omroep daarmee meer dan 2,4 miljoen Vlaamse kijkers, bijna 40 procent van de Vlamingen ouder dan vier jaar.

Ook online werd Sporza druk bezocht: 970.022 unieke bezoekers en 202.035 unieke streamers klikten naar de website of de app.

