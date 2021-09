In Knokke-Heist is het WK wielrennen gestart met een officiële openingsceremonie.

Omstreeks elf uur werd het WK op gang getrapt door Otto-Jan Ham en Elodie Ouédraogo. Zij reden de tijdrit voor het tv-programma 'De tijd van ons leven'.

Daarna kwamen bekende wielergezichten Johan Museeuw, wereldkampioen in '96, en Patsy Maegerman, vice-wereldkampioene in '94, langs bij presentatrice Linde Merckpoel.

Uiteindelijk gaf minister Ben Weyts het officiële startschot voor een 120-tal kinderen tussen 12 en 18 jaar uit verschillende wielerclubs. De kinderen droegen truitjes van de landen die deelnemen aan het WK. Vervolgens fietsten ze over het tijdritparcours richting de finish in Brugge.

Minister Weyts is opgetogen dat het WK van start kon gaan in Vlaanderen. 'Voor de honderdste editie van het WK moest de koers simpelweg naar huis komen. Het is net omdat we hier zo'n goede expertise hebben voor het organiseren van topevenementen, dat de UCI voor Vlaanderen heeft gekozen.'

Het is de bedoeling om tijdens het WK een zo breed mogelijk publiek aan te trekken. 'We wilden het gebeuren niet zuiver voor de eliterenners houden maar ook voor anderen. Ook het publiek is overal welkom langs het parcours en dat zonder mondmaskers. Dit wordt oprecht de beste editie die de UCI ooit gekend heeft', aldus Weyts.

