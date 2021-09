Woensdag staat op het WK wielrennen in België de gemengde aflossing in de tijdrit op de agenda, een etappe van in totaal 44,5 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge. Shari Bossuyt, Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zijn de Belgische vrouwen die in actie komen. Victor Campenaerts, Ben Hermans en Yves Lampaert zijn aan zet bij de mannen. Team Belgium gelooft in zijn kansen om een medaille te winnen.

Bij de gemengde aflossing nemen landenteams van drie mannen en drie vrouwen het tegen mekaar op in een ploegentijdrit. De mannenteams gaan van start in Knokke-Heist en fietsen richting Brugge, over een gelijkaardig parcours als de individuele tijdritten. Bij aankomst na 22,5 kilometer in Brugge neemt het vrouwenteam over, voor een parcours van 22 kilometer met passage aan de Damse Vaart en start en aankomst in Brugge. Bij zowel de mannen als de vrouwen telt de finishtijd van de tweede renner/renster als officiële eindchrono. Die twee chrono's opgeteld vormen het eindresultaat.

Campenaerts stak in aanloop naar de gemengde tijdrit de Belgische ambities niet onder stoelen of banken. 'Een WK-medaille is altijd speciaal, zeker als die in eigen land gewonnen wordt. We gaan deze tijdrit echt als team aanvatten. Hopelijk kunnen we iets rapen, dat zou geweldig zijn.'

'Een land als Nederland heeft misschien meer individuele klasse maar wij zetten daar een team tegenover', pikte D'hoore hierop in, die aan haar laatste kilometers tegen de klok begint. 'Ik hoop op veel volk langs de baan, we hebben bij Remco Evenepoel en Wout van Aert gezien welke boost dat kan geven.'

Titelverdediger Nederland lijkt ook nu weer het te kloppen land, maar moet het zonder sterkhoudster Anna van der Breggen doen. Riejanne Markus neemt haar plek over in de Nederlandse ploeg, die verder bestaat uit Annemiek van Vleuten (brons in individuele tijdrit) en Ellen van Dijk (goud in individuele tijdrit) en de mannen Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman. De 31-jarige Van der Breggen had zich eerder al afgemeld voor de individuele tijdrit van maandagmiddag. Verder lijken ook de Britten, Duitsers en Italianen aanspraak te maken op eremetaal.

