De wegrit op het WK wielrennen is zondag door de slechte weersomstandigheden ingekort tot 261 kilometer. Dat heeft de Internationale Wielerunie UCI laten weten.

De rit, tussen Leeds en Harrogate, telde oorspronkelijk 285 kilometer.

De UCI laat weten dat de renners de regio van Aysgarth zullen aandoen en nadien het originele parcours zullen verderzetten in Leyburn.

Er staan nu negen rondes op het Harrogate Circuit op de planning, eerder waren dit er zeven.

Bondscoach Rik Verbrugghe rekent in Engeland op Tim Wellens, Yves Lampaert, Tim Declercq, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Dylan Teuns en Remco Evenepoel.

Tegenstand

De Belgen hebben in de breedte misschien wel het sterkste team, maar de topfavoriet hebben ze niet hun rangen. Die rol is weggelegd voor de Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel.

Rik Verbrugghe rekent in Groot-Brittannië vooral op kopmannen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert voor winst. Van Avermaet was twee weken geleden nog goed voor winst in de GP Montréal, Gilbert schoot twee keer raak in de Vuelta.

Met Tim Wellens, Dylan Teuns, Yves Lampaert, Oliver Naesen en Remco Evenepoel - woensdag nog goed voor zilver in de tijdrit - zijn er meer dan voldoende schaduwkopmannen. Tim Declercq is de enige échte knecht.

De tegenstand oogt echter evenmin zwak. Frankrijk rekent op goudhaantje Julian Alaphilippe, Italië heeft Matteo Trentin in zijn rangen, Spanje heeft titelverdediger Alejandro Valverde aan de start en de Slovaak Peter Sagan - drievoudig winnaar van de regenboogtrui - is altijd gevaarlijk op WK's.

De topfavoriet zondag is Mathieu van der Poel. De in Kapellen wonende Nederlander toonde recent zijn supervorm in de Ronde van Groot-Brittannië, waar hij de tegenstand kleineerde, en was in het voorjaar ook al goed voor winst in klassiekers als Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.