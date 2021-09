De Deen Johan Price-Pejtersen heeft maandag de tijdrit bij de beloften gewonnen op het WK wielrennen in Vlaanderen. Florian Vermeersch pakte brons, het zilver ging naar de Australiër Lucas Plapp. De Deen startte als laatste van het pak en klokte af in een tijd van 34:29, goed voor een gemiddelde van 52,72 km/uur.

Het was de Amerikaan Magnus Sheffield die de eerste richttijd neerzette, net op de dag dat Ineos Grenadiers zijn transfer bekendmaakte bij het grote publiek. Sheffield reed een sterke chrono, maar startte te snel, zo bleek later op de dag en viel compleet stil op het eind.

De Australiër en topfavoriet Lucas Plapp, ook volgend jaar bij Ineos, nam zijn plaats op de hotseat over en knalde naar een toptijd. Hij dook maar liefst 50 seconden onder de chrono van de Amerikaan die uiteindelijk pas als tiende zou finishen. Plapp zette een chrono neer van 34:49. Andere hardrijders zoals Ethan Vernon, Mick van Dijke en Filippo Baroncini kwamen niet in de buurt, Florian Vermeersch deed dat wel aan het eerste tussenpunt.

In het slot kwam onze landgenoot nog fel opzetten, maar finaal kwam hij anderhalve seconde te kort voor een plek in de hotseat. Het werd een voorlopige tweede plaats.

De Noor Soren Waerenskjold leek de podiumplek van Vermeersch nog te bedreigen, maar strandde op twee seconden. Op dat moment was Johan Price-Pejtersen nog onderweg. De Deen begon niet al te voortvarend, maar ontwikkelde meer power in het slot en overklaste de tegenstand. Hij dook tien seconden onder de tijd van de Australiër, goed voor goud, goed voor een gemiddelde van 52,72 km/uur.

Vermeersch zorgt voor de derde Belgische medaille op dit WK na het brons van Evenepoel en het zilver voor Wout van Aert. Eerder kroonde de Deen Price-Pejtersen zich al tot Europees kampioen tegen de klok bij de beloften in 2019 en vorige week ook in Trento.

