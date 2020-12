Straks, om 15 uur, vindt het eerste E-racing WK plaats, op het onlineplatform Zwift. Daarvoor moeten renners hun precieze lengte en gewicht op de dag zelf bewijzen.

Lengte en vooral gewicht zijn ook in virtuele E-racing wedstrijden cruciaal, omdat zo wattages per kilogram en snelheden exact gemeten worden (vooral bergop belangrijk).

Met die gegevens wordt, ook door hobbyfietsers, vaak gefoefeld, want één kilogram minder kan een groot verschil betekenen.

Om die precieze cijfers te achterhalen voor het WK op Zwift, moesten de deelnemers, van Belgische zijde onder meer Eli Iserbyt, Thomas De Gendt en Victor Campenaets, 24 uur voor de start via twee zelf opgenomen filmpjes bewijzen hoeveel ze exact wegen en hoe groot ze exact zijn.

Via deze twee filmpjes wordt hen uitgelegd hoe ze dat moeten doen.

Voor het gewicht:

Voor de lengte:

