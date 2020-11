In Sport/Voetbalmagazine van deze week blikt Wout van Aert terug op zijn succesjaar, gelardeerd met zeer uiteenlopende emoties. En ook vooruit, naar een zeer druk 2021, op én naast de fiets.

Zijn allermooiste zege zal Wout van Aert naar eigen zeggen al begin 2021 behalen, wanneer hij - als alles goed gaat - voor het eerst vader wordt. 'Mensen zeggen dat ik straal als ik erover vertel. Ik kijk er enorm naar uit, ook al zal ik als kersverse vader die eerste maanden meer weg van huis zijn dan ik zou willen. Sarah en ik hebben er echter bewust voor gekozen om nu al aan kinderen te beginnen. Het wordt dus zaak om een evenwicht te vinden tussen papa én renner zijn', zegt de Kempenaar deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Een moeilijke oefening, want de weken en maanden erna worden bijzonder hectisch, met het WK veldrijden in Oostende, de voorjaarsklassiekers, de Tour, de Olympische Spelen en het WK op de weg in Leuven. 'Met die WK's in eigen land zit ik al lang in mijn hoofd, maar ook met de Spelen. Ik ga dus keuzes moeten maken, maar dat moet ik nog met de ploegleiding bespreken', aldus Van Aert.

Olympisch wegrit

Vooral de combinatie van de Ronde van Frankrijk met de weg/tijdrit op de Olympische Spelen, die kort na de laatste Tourrit (op 18 juli) plaatsvinden (respectievelijk op zaterdag 24 juli en woensdag 28 juli), wordt niet eenvoudig.

Niet alleen wegens de jetlag en de acclimatisatie aan de hitte/hoge vochtigheidsgraad in Japan, ook wegens het loodzware parcours van de 234 kilometer lange wegrit met bijna 5000 hoogtemeters. Inclusief een laatste klim (de Mikuni Pass)van bijna zeven kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 10 procent en pieken tot 15 à 16 procent (weliswaar met de top op 34 kilometer van de finish op het Fuji International Speedway-racecircuit).

Nóg zwaardere kost dan op het WK in Imola, dat ongeveer evenveel hoogtemeters telde, maar waar de beklimmingen (Mazzolano, 2,8 kilometer aan 5,9 procent, en de Cima Gallisterna, 2,7 kilometer aan 6,4 procent) korter en gemiddeld minder steil waren.

Voor Van Aert nog net behapbaar, ondanks ook stroken tot 14 procent. De Herentalsenaar werd er tweede na de solerende Julian Alaphilippe. 'Qua gevoel mijn allerbeste koers van afgelopen seizoen, beter dan in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo of de Tour. Ik was super, maar er bleek helaas ook één iemand beter.'

De vraag is of de nog zwaardere olympische wegrit dan niet net boven zijn petje gaat, als de Jumbo-Vismarenner het moet opnemen tegen de allerbeste klimmers. 'Het is ook een eendagskoers, dan kan ik iets verder raken dan wanneer zulke steile beklimmingen zich opstapelen in een grote ronde. Maar het wordt zeker kantje boord, ja.'

Meer kans op een gouden medaille dicht Van Aert zich toe in de olympische tijdrit. 'Op een omloop die wél op mijn lijf geschreven is. (44 kilometer, verdeeld over twee lussen en met 846 hoogtemeters, nvdr). In tegenstelling tot het bijna volledig vlakke WK-parcours in Imola (waar Van Aert ook zilver behaalde, nvdr) zou ik Filippo Ganna daar kunnen verslaan. Al bewees hij in de Giro dat hij ook heuvelachtige omlopen aankan.'

Mogelijke optie voor de Kempenaar: in de wegrit werken voor Remco Evenepoel, die allicht de combinatie Giro/Spelen zal maken, en zelf focussen op de tijdrit op de daaropvolgende woensdag, wanneer hij ook beter aangepast zal zijn aan de jetlag en het vochtige, hete klimaat.

'Het is nog vroeg om over een rolverdeling te spreken, we weten nog niet wie in welke conditie zal zijn. Maar het olympische wegparcours is alleszins meer op Remco's maat gesneden. Als de bondscoach hem naar voren schuift als kopman, dan wil ik mij zeker ten dienste van Remco stellen. Ik heb al getoond dat ik niet vies ben van iemand te helpen die beter is.'

Andere thema's

In het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine spreekt Wout van Aert ook over hoe zijn mental coach Rudy Heylen hem hielp om zijn trauma na zijn val in de Tour van vorig jaar te verwerken en hoe hij de coronalockdown beleefde.

Verder heeft hij het over zijn hechte band met Primoz Roglic ('Wij zijn twee dezelfden'), verklaart hij hoe zijn rivaliteit met Mathieu van der Poel verschilt tussen de weg en het veld ('De perceptie is anders') en legt hij uit hoe Bart Wellens hem, toen hij nog belofte was, het belang van supporters inpompte.

Het volledige interview met Wout van Aert kunt u lezen in Sport/Voetbalmagazine van 10 november.

