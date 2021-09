Het WK wielrennen van vorig weekend blijft nazinderen. Wout van Aert reageerde donderdagmiddag gefrustreerd op de uitspraken van Remco Evenepoel in Extra Time Koers. 'Hij heeft daar meer gezegd dan tijdens de bespreking.'

'Het was vrijdagnamiddag teammeeting. Ik vond dat de uitleg naar mij toe wat onduidelijk was, waarna ik een twijfelachtige nacht heb gehad', vertelde Evenepoel woensdagavond in Extra Time Koers op Sporza. 'Ik had na de verkenning het gevoel dat er voor mij op het parcours kansen lagen om weg te rijden en dat er scenario's waren waarin ik kon winnen, dus ben ik naar de bondscoach gestapt. Ik heb dat vlakaf gezegd, maar de kaart van Wout zou worden getrokken. Toen heb ik snel de knop omgedraaid en heb ik voor de ploeg er alles voor gedaan.'

Wout van Aert, dé kopman vorig weekend tijdens het WK in eigen land, kon een dag later allerminst lachten met Evenepoels uitspraken. 'De uitleg van Remco heeft me wel gestoord', zei hij voor de camera's van Sporza. 'We zijn als een ploeg naar het WK getrokken. Ik denk dat Remco in Extra Time koers veel meer verteld heeft dan hij in de teammeeting gezegd heeft.'

Van Aert voelde de kritiek uit het eigen team alleszins niet aankomen. 'Volgens mij waren er nooit problemen en is het wel heel makkelijk om achteraf zo te praten. Ik denk dat hij diegene is geweest die akkoord is gegaan met de tactiek, die akkoord is gegaan met de selectie. Hij heeft weken aan een stuk verkondigd hoe hij ernaar uitkeek dus ik vind het heel raar om nu 180 graden te draaien.'

