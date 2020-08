Na de Strade Bianche en Milaan-Sanremo heeft Wout van Aert (Jumbo-Visma) woensdag ook de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné (Fra/WorldTour) op zijn naam geschreven.

De 25-jarige Van Aert haalde het na een bergrit over 218,5 kilometer tussen Clermont-Ferrand en Saint-Christo-en-Jarez in een machtssprint voor de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Colombiaan Egan Bernal. De Spanjaard Alejandro Valverde en de Sloveen Tadej Pogacar vervolledigden de top vijf.

De rit gaf de renners alvast een voorproefje van de 14e etappe in de Tour met onderweg de Côte du Château d'Aulteribe, de Col du Béal en de Côte de Courreau. Quinten Hermans en Brent Van Moer, die deel uitmaakten van de vroege vlucht, moesten opgeven na een valpartij in een afdaling.

Donderdag wordt er opnieuw flink geklommen met een etappe over 135 kilometer van Vienne naar de Col de Porte (buiten categorie). De ultieme voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk (29/08-20/09) eindigt zondag. Dan kennen we de opvolger van de Deen Jakob Fuglsang.

Eddy Merckx achterna

Door de ritzege evenaart Wout van Aert een zeldzame dubbel na zijn overwinning in Milaan-Sanremo, afgelopen zaterdag.

De laatste en enige Belg die dat ooit realiseerde in hetzelfde jaar, weliswaar met meer tijd tussen: (uiteraard) Eddy Merckx in 1971. Op 19 maart won De Kannibaal zijn vierde Primavera en in mei was hij de beste in de eerste en vijfde rit (b) van de Dauphiné Libéré in Saint-Etienne en in Montceau.

Vorig jaar won Van Aert ook al twee ritten in de Dauphiné, een een tijdrit in Roanne en een groepssprint in Voiron. Met zijn derde etappezege in twee jaar veroverde hij ook zijn tweede leiderstrui in zijn carrière. In 2018 werd de Kempenaar leider in de Ronde van Denemarken na ritwinst in de tweede rit. Een shirt dat hij tot het einde kon houden, tot nu toe de enige rittenkoers op zijn palmares.

Deze Dauphiné zal hij door het zware bergachtige parcours echter niet winnen.

