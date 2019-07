Wout van Aert derde Belgische winnaar in de Tour

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Wout van Aert heeft in de tiende rit Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) en Caleb Ewan (Lotto-Soudal) geklopt in de sprint. De renner van Jumbo-Visma is na Dylan Theuns en Thomas De Gendt zo de derde Belgische ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk.

Van Aert pakt derde Belgische ritzege in Tour 2019. © belgaimage

Een nieuwe rit, een nieuw spektakelstuk. Wat beloofde een rustige sprintersetappe te worden, ontplofte op ongeveer dertig kilometer van de streep. In windstoot was slechts nodig om de helft van de klassementsmannen weg te blazen, waaronder nummer twee en witte trui Guilio Ciccone, nummer drie en Franse chouchou Thibaut Pinot en onze eigen Xandro Meurisse. De mannen van Team INEOS en Deceuninck-Quick Step gaven er dan maar een ferme lap op om die renners op achterstand te houden. Ook onder andere favorieten voor de ritzege Alexander Kristoff en Dylan Groenewegen hadden de boot gemist. Pinot en co kwamen tot op dertien seconden van het uitgedund peloton, maar verder dan wat gesnuffel aan de staart kwamen ze niet. Hun inspanningen betaalden ze cash: Pinot verliest ruim anderhalve minuut, Mikel Landa zelfs meer dan twee. In de kop van de koers raakte het zestal vluchters al ingerekend op 25 kilometer van de streep door het helse tempo van de jagende teams in de achtergrond. Wie was nog mee van de Belgen? Oliver Naesen, Jasper Philipsen, Greg van Avermaet én Wout van Aert. Die laatste legde alle overgebleven sprinters in de luren en vlamde naar de zege met nog een magistrale eindjump. De vierde overwinning al voor Jumbo-Visma. Julien Alaphillipe behoudt de gele trui. Morgen staat (eindelijk) de eerste rustdag gepland. Van Aert - en wij Belgen - kunnen dan even bekomen van de fantastische openingsweek.