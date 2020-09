Bondscoach Rik Verbrugghe heeft maandag in het nieuwe gebouw van de wielerbond in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap wielrennen in het Italiaanse Imola. Wout van Aert en Greg van Avermaet zijn de kopmannen voor de wegrit op 27 september.

De rest van het achttal bestaat uit Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Loïc Vliegen en Tim Wellens. De Belgische kleuren in de tijdrit (op 25 september) worden verdedigd door Van Aert en Victor Campenaerts. Met Remco Evenepoel had België een belangrijke medaillekandidaat in huis, maar het toptalent van Deceuninck-Quick.Step kwam vorige maand zwaar ten val in de Ronde van Lombardije en moest daardoor een kruis maken over de rest van het seizoen. In principe had het WK moeten plaatsvinden in Aigle-Martigny maar de Zwitsers haakten af als WK-organisator vanwege de coronapandemie. Begin september werd Imola aangeduid als vervanger. Er wacht de renners op en rond het plaatselijke autocircuit een klimparcours over 258 km met bijna 5.000 hoogtemeters.

