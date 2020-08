De renner van Jumbo-Visma volgde zich in Koksijde op als Belgisch kampioen tijdrijden.

Op het militair domein in Koksijde had de recente winnaar van onder meer de Strade Bianche en Milaan-Sanremo een halve minuut voorsprong op werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Frederik Frison was de verrassende derde.

Wout van Aert reed een sterke wedstrijd en klokte na 41,6 kilometer af in een tijd van 50:10. Net een halve minuut sneller dan werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Frederik Frison werd knap derde op 1:17 en zette zo Thomas De Gendt en Florian Vermeersch achter hem.

Het was Wout van Aert die op het eerste tussenpunt met 16:33 de beste tijd neerzette. Victor Campenaerts moest na 13,8 kilometer al 15 seconden goedmaken. Thomas De Gendt reed als derde rond op 21 seconden van de topfavoriet voor de eindzege. Florian Vermeersch omhelsde de vierde plaats met op enkele honderdsten van een seconde een sterke Frederik Frison. Xandro Meurisse, die als zevende rondtoerde, kende in het tweede gedeelte pech en moest van fiets wisselen. Meteen einde verhaal voor hem.

Frederik Frison, als voorlaatste van het eerste gedeelte renners gestart, zag vanop de hotseat hoe Wout van Aert ook in de tweede ronde bleef knallen. Victor Campenaerts was na 27,7 kilometer al teruggezet naar 26 seconden terwijl Frederik Frison in de tussentijd opgeschoven was naar de derde plaats. Thomas De Gendt volgde als 4e op 1:01 en Florian Vermeersch als 5e op 1:20.

Ook in het derde gedeelte was er geen verval bij Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma bleef netjes laagvliegen op het militair domein en verlengde zo zonder problemen zijn titel terwijl Victor Campenaerts 30 seconden moest toegeven. Frederik Frison mocht als laatste het podium op.

Roger De Vlaeminck achterna

Met de winst evenaart hij Roger De Vlaeminck die als enige vijf nationale proftitels op zijn palmares heeft staan, verdeeld over het veldrijden en de weg. De Vlaeminck werd in 1974, 1975 en 1978 Belgisch kampioen cyclocross en in 1969 en 1981 behaalde hij de tricolore in de wegrit.

Van Aert stak ook al drie nationale veldrittitels op zak (2016, 2017, 2018) en veroverde in Koksijde voor de tweede keer op rij de gouden medaille op het BK tijdrijden voor profs. Opvallend: de Kempenaar werd bij de jeugd nooit Belgisch kampioen, hij kwam niet verder dan zilver bij de beloften en brons bij de junioren. De Vlaeminck behaalde bij de amateurs (1968 en 1969) wel nog twee nationale titels.

Van Aert amuseert zich in Koksijde Wout van Aert heeft ondertussen al heel wat leuke herinneringen aan Koksijde. Een overzicht: 2012: zilver WK junioren na Mathieu van der Poel 2014: wint Wereldbekermanche als 20-jarige, eerste WB-zege ooit 2015: tweede in Wereldbekermanche na Sven Nys (diens allerlaatste zege, na een fantastisch duel) 2018: Belgisch kampioen veldrijden profs 2020: Belgisch kampioen tijdrijden profs

